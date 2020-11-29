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Espreso.tvСпорт"Ингулец" победил "Олимпик" в чемпионате Украины

"Ингулец" победил "Олимпик" в чемпионате Украины


фото: facebook.com/FCInhulets
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Ингулец" победил на своем поле "Олимпик"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Кропивницком, где проводит свои домашние матчи "Ингулец", хозяев на 17-й минуте вывел вперед Николоз Сичинава.

На 54-й минуте преимущество "Ингульца" увеличил Младлен Бартулович.

"Олимпик" ответил на это одним голом, который с пенальти в компенсированное арбитром время забил Шахаб Захедитабар.

"Ингулец" победил "Олимпик" 2:1, набрал 10 очков и вышел на десятое место. Донецкий клуб с 13 пунктами идет девятым.

Чемпионат Украины

11-й тур

29 ноября

"Ингулец" - "Олимпик" 2:1

Голы: Сичинава, 17 Бартулович, 54 - Захедитабар, 90+6 (пен.)

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