"Ингулец" победил "Олимпик" в чемпионате Украины
29 ноября, 2020, 21:27
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Ингулец" победил на своем поле "Олимпик"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Кропивницком, где проводит свои домашние матчи "Ингулец", хозяев на 17-й минуте вывел вперед Николоз Сичинава.
На 54-й минуте преимущество "Ингульца" увеличил Младлен Бартулович.
"Олимпик" ответил на это одним голом, который с пенальти в компенсированное арбитром время забил Шахаб Захедитабар.
"Ингулец" победил "Олимпик" 2:1, набрал 10 очков и вышел на десятое место. Донецкий клуб с 13 пунктами идет девятым.
Чемпионат Украины
11-й тур
29 ноября
"Ингулец" - "Олимпик" 2:1
Голы: Сичинава, 17 Бартулович, 54 - Захедитабар, 90+6 (пен.)
- Напомним, 28 ноября "Александрия" в меньшинстве сыграла дома вничью с "Рухом" .
- Кроме этого, в 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Ворсклу" .
- Также в субботу "Шахтер" победил в гостях "Днепр-1" .
- 29 ноября В премьер-лиге "Заря" разгромила в гостях "Минай" .
- Между тем, в воскресенье "Колос" на своем поле сыграл вничью с "Десной" .
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