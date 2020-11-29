"Колос" и "Десна" сыграли вничью в матче с удалением и двумя пенальти
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Оба гола в матче были забиты с одиннадцатиметрового. На 12-й минуте "Колос" вывел вперед Владимир Лысенко. Через 15 минут счет сравнял Филипп Будковский.
В конце матча "Десна" осталась в меньшинстве из-за удаления Максима Имерекова, однако у "Колоса" не осталось времени, чтобы воспользоваться численным преимуществом.
Матч завершился вничью 1:1. "Десна" с 17 очками идет четвертой, "Колос" имеет 16 пунктов и занимает пятое место.
Чемпионат Украины
11-й тур
29 ноября
"Колос" - "Десна" 1:1
Голы: Лысенко, 12 (пен.) - Будковский, 27 (пен.)
Удаление: Имереков, 90+6 ( "Десна")
- Напомним, 28 ноября "Александрия" в меньшинстве сыграла дома вничью с "Рухом" .
- Кроме этого, в 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Ворсклу" .
- Также в субботу "Шахтер" победил в гостях "Днепр-1" .
- Между тем, 29 ноября "Заря" разгромила в гостях "Минай" .
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