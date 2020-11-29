"Колос" и "Десна" сыграли вничью в матче с удалением и двумя пенальти

29 ноября, 2020, 19:16

В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" на своем поле сыграл вничью с "Десной"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Оба гола в матче были забиты с одиннадцатиметрового. На 12-й минуте "Колос" вывел вперед Владимир Лысенко. Через 15 минут счет сравнял Филипп Будковский.

В конце матча "Десна" осталась в меньшинстве из-за удаления Максима Имерекова, однако у "Колоса" не осталось времени, чтобы воспользоваться численным преимуществом.

Матч завершился вничью 1:1. "Десна" с 17 очками идет четвертой, "Колос" имеет 16 пунктов и занимает пятое место.

Чемпионат Украины

11-й тур

29 ноября

"Колос" - "Десна" 1:1

Голы: Лысенко, 12 (пен.) - Будковский, 27 (пен.)

Удаление: Имереков, 90+6 ( "Десна")

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb