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Espreso.tvСпорт"Колос" и "Десна" сыграли вничью в матче с удалением и двумя пенальти

"Колос" и "Десна" сыграли вничью в матче с удалением и двумя пенальти


фото: koloskovalivka.com
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" на своем поле сыграл вничью с "Десной"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Оба гола в матче были забиты с одиннадцатиметрового. На 12-й минуте "Колос" вывел вперед Владимир Лысенко. Через 15 минут счет сравнял Филипп Будковский.

В конце матча "Десна" осталась в меньшинстве из-за удаления Максима Имерекова, однако у "Колоса" не осталось времени, чтобы воспользоваться численным преимуществом.

Матч завершился вничью 1:1. "Десна" с 17 очками идет четвертой, "Колос" имеет 16 пунктов и занимает пятое место.

Чемпионат Украины

11-й тур

29 ноября

"Колос" - "Десна" 1:1

Голы: Лысенко, 12 (пен.) - Будковский, 27 (пен.)

Удаление: Имереков, 90+6 ( "Десна")

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