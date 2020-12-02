Закарпатский сепаратизм. Устроит ли Венгрия новый Донбасс?

2 декабря, 2020, 13:30

Проглотили заявление Главнокомандующего Вооруженных сил Хомчака, что русских будто бы на Донбассе не так много? Переварили постоянное загнание армии в казармы Тараном и Кравчуком? Вытерли кровь с глаз после того, как актера российских сериалов Алексея Арестовича назначили стратегическим советником по национальной безопасности и обороны у Ермака?

Садитесь поудобнее, поговорим, не произойдет ли так, как уже было с Карпатской Украиной в 1939 году, когда венгры залили кровью украинских защитников новообретенную независимость.

Детская игра Зеленского заглянуть то ли в глаза, то ли в другое место каждого в поисках мира приводит лишь к одному - к ослаблению позиций Украины как на Донбассе, так и в таких проблемных точках, как венгерские деревни с венгерскими флагами на территории Закарпатья.

И вот тут СБУ имени Ивана Баканова, которую обычно ничего не колышет, - устроила проверку нездоровым венгерским движениям на Закарпатье. Провели они ее после того, как в Facebook появился кусок видео, где депутаты Сюртовской ОТГ поют гимн Венгрии.

Я бы предварительно поискала полное видео присяги и выяснила, чей это аккаунт, ибо в добрые намерения медведчуковского товарища среди "слуг народа" Александра Качуры я не верю. Чуть ли не самый разговорчивый спикер партии монобольшинства до сих пор является руководителем обособленного подразделения ВОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор" в Соломенском районе Киева. А сейчас первым дал реакцию на эту интернет-историю. И первым обратился к СБУ с просьбой проверить сюртовских певцов.

Когда тут, как по классике, завоняло гуано из Венгрии. А именно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже кричит, что "Украина осуществляет мероприятия по дестабилизации отношений с Венгрией, Венгрия намерена пожаловаться в НАТО на действия Украины относительно закарпатских венгров".

То есть - венгры будут вставлять нам палки в колеса, когда даже такие целенаправленные разрушители армии, как министр обороны Андрей Таран, говорят о намерении получения ПДЧ в 2021 году. Когда нам бы ой как надо активизировать снова разговоры о статусе основного союзника вне НАТО - законопроект об этом уже есть в Конгрессе. Его последние четыре года очень хорошо поддерживают республиканцы, и вполне возможно, что Джо Байден после вернется к этой теме после инаугурации.

Пока у Зеленского радуют повышениями актеров сериала "Мухтар" прямо в стратегические советники по безопасности, - Сийярто давит дальше. Вот какое сообщение от венгерского МИДа пошло 2 декабря: "После заседания НАТО я разговаривал по телефону со своим другом Гентом Какаем, министром иностранных дел Албании, который также сейчас возглавляет ОБСЕ. Я попросил его, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине поехала в Закарпатье и расследовала оскорбления в адрес венгерской общины".

Я даже не исключаю, что медведчуки и венгерские сепаратисты вместе подпитывают нездоровые движения в Закарпатье сейчас. Ведь ОПЗЖ надо уверить, что НАТО и Запад - наши враги. И еще хуже россиян. Поэтому Венгрия с большими имперскими амбициями и бзиком сепаратизма идеально подходит для этой роли. А учитывая то, что на Закарпатье был и есть большой интерес русской православной церкви, Нестора Шуфрича, Виктора Медведчука и клана Балог, - ситуация еще более интересная.

Медведчуку и ОПЗЖ очень важно показать Западу, что нас совершенно и никак нельзя приближать к евроатлантическим союзам. Вот для чего сейчас решили попушить тему вроде притеснений венгерских меньшинств. Даже если те венгерские деятели, вроде Василия Брензовича, хранят в укромных местах сепаратистские материалы.

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Но кто же покрывает таких деятелей?

Едва ли не первым, кто заклеймил СБУ за обыски у Брензовича, стал Виктор Балога, тот самый неофициальный хозяин Закарпатья и ряда контрабандных потоков, которые как раз и имеют место на территориях компактного проживания венгров.

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Говорят, что Виктор Балога и ранее манипулировал венгерским вопросом, когда хотел оставить за собой сигаретные потоки. И угрожал проблемами с ЕС и венгерским сепаратизмом, когда любая власть поднимала вопрос искусственных движей в Береговском районе. Впервые Балога начал качать такую тему при Ющенко, когда венгры еще и начали щедро давать свои паспорта на территории Закарпатья. Ну кто же откажется от паспорта страны - члена ЕС? Далее Виктор Иванович нашел, так сказать, конструктивную модель отношений с Виктором Януковичем. А дальше - еще и пролоббировал в 2014-м, чтобы его товарищ и глава Партии венгров Украины Василий Брензович стал... народным депутатом Украины.

Таким образом, многолетняя любовь украинских политиков к контрабанде и коррупции - сегодня угрожает государственной изменой. А еще может помешать Украине, несмотря на все трудности войны и интеллектуального локдауна "зеленой власти" приближаться к НАТО. Напомню, что Венгрия до сих пор и так блокирует участие Украины на уровне министров обороны и иностранных дел на уровне формата Североатлантического альянса из-за языковой статьи украинского закона об образовании, который был принят 28 сентября 2017 года. Из-за слабости украинской власти венгерское правительство получает дополнительный рычаг сдерживания Украины на очень важном пути в НАТО и ЕС.

Здесь еще один момент, почему лоха, то есть Украину, пинают все?

Сейчас Таран и Ко объявляют внутреннюю войну армии. Делается все, чтобы адекватные мужчины не хотели подписывать контракты дальше, опечатывают боеприпасы во время проверок штабных крыс... Мои знакомые офицеры из разных бригад говорят, что делается все, чтобы отбить у людей желание ехать на ротацию в зону ООС.

А что делают венгры? Прочитала на днях у военного волонтера, ветерана морской пехоты и исполнительного директора фонда "Вернись живым" Тараса Чмута: "Венгрия продолжает перевооружаться - на этот раз ЗРК среднего радиуса NASAMS 3.

19 ноября состоялось подписание соглашения на приобретение новых комплексов, разработанных общим консорциумом США (Raytheon Technologies) и Норвегией (Kongsberg). Цена вопроса всего 1 млрд $ (~ 28 млрд грн)".

Там на самом деле куплено для венгерской армии много всего еще. Именно инвестиции в свою армию позволяют Петеру Сиярто пугать Украину и всерьез угрожать сепаратизмом еще и на Западе.

Не дай Бог, имея войну на Востоке, - получить ее еще и на Закарпатье. Врагам внутри, как ОПЗЖ, и амбициозным, вооруженным венграм может быть выгодно сбить Украину с пути НАТО. И особенно сейчас, когда локдаун и корона списывают все.