Обыски в венгерском фонде на Закарпатье: глава ОГА призвал правоохранителей "предоставить общественности доказательную базу"

1 декабря, 2020, 14:51

Глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров публично отрицал причастность к обыскам СБУ в Обществе венгров Закарпатья и призвал силовиков предоставить доказательства

Об этом глава Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил в Facebook.

"Как с точки зрения моего отношения ко всем представителям национальных общин края, так и моей биографии - я бывший контрразведчик и точно знаю, что необоснованная примитивная грубая сила - это не аргумент, особенно в политике", - заявил Петров.

Председатель ОГА заверил, что не вмешивался в деятельность правоохранительных органов.

"Выражаю искреннюю надежду, что действия правоохранителей мотивированные в первую очередь Законами Украины. У меня, как председателя ОГА, депутат Закарпатского областного совета, мотиваций расшатать общественно-политическую ситуацию в крае, подвергнуть Украину на скандал международного уровня - точно нет", - добавил Петров.

Чиновник подчеркнул, что призывает правоохранителей провести брифинг и предоставить общественности доказательную базу, чтобы снять вопрос возможных политических инсинуациях.

Свое заявление политик продублировал на венгерском языке.

Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто немедленно отреагировал на обыски: вызвал посла Украины "на ковер" и заявил, что пожалуется на Украину на заседании НАТО 1 декабря.

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