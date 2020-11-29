УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 11-го тура

29 ноября, 2020, 22:07

По итогам 11-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" сохранило отрыв в 3 очка от "Шахтера" в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 11-м туре премьер-лиги "Динамо" победило дома "Ворсклу" - 2:0, набрало 26 очков и осталось на первом месте. "Шахтер" в гостях переиграл "Днепр-1" 1:0 и теперь имеет 23 пункта. Третьей идет "Ворскла", у которой 19 баллов.

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