УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 11-го тура
29 ноября, 2020, 22:07
По итогам 11-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" сохранило отрыв в 3 очка от "Шахтера" в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 11-м туре премьер-лиги "Динамо" победило дома "Ворсклу" - 2:0, набрало 26 очков и осталось на первом месте. "Шахтер" в гостях переиграл "Днепр-1" 1:0 и теперь имеет 23 пункта. Третьей идет "Ворскла", у которой 19 баллов.
- Напомним, 28 ноября "Александрия" в меньшинстве сыграла дома вничью с "Рухом".
- Кроме этого, в 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Ворсклу" .
- Также в субботу "Шахтер" победил в гостях "Днепр-1" .
- 29 ноября в премьер-лиге "Заря" разгромила в гостях "Минай" .
- Между тем, в воскресенье "Колос" на своем поле сыграл вничью с "Десной".
- А "Ингулец" обыграл на своем поле "Олимпик" и одержал свою первую победу в УПЛ.
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