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Espreso.tvСпортУПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 11-го тура

УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 11-го тура


фото: fcdynamo.kiev.ua
По итогам 11-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" сохранило отрыв в 3 очка от "Шахтера" в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 11-м туре премьер-лиги "Динамо" победило дома "Ворсклу" - 2:0, набрало 26 очков и осталось на первом месте. "Шахтер" в гостях переиграл "Днепр-1" 1:0 и теперь имеет 23 пункта. Третьей идет "Ворскла", у которой 19 баллов.

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