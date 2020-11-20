УПЛ: расписание матчей и трансляций 10-го тура
Об этом сообщает Еспресо.TV.
9 ноября в Киеве "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3:0, набрал 19 очков и занимает второе место. Динамовцы с 20 пунктами сохранили лидерство.
На третьей позиции осталась "Ворскла", которая сыграла в гостях с "Зарей" вничью 0:0 и имеет 16 баллов. Полтавчане по дополнительным показателям опережают "Десну", у которой также 16 очков.
Чемпионат Украины по футболу
10-й тур
20 ноября
19:00 "Рух" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
21 ноября
14:00 "Ингулец" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
17:00 "Шахтер" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
22 ноября
14:00 "Минай" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Десна" - "Львов", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:30 "Ворскла" - "Колос", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
* Матч "Олимпик" - "Заря" перенесен из коронавирус
- Напомним, 7 ноября "Олимпик" и "Мариуполь" сыграли вничью 3:3 .
- Кроме этого, в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" победила на своем поле "Львов".
- Также в субботу "Десна" переиграла "Минай" и догнала "Шахтер" в турнирной таблице.
- 8 ноября "Рух" на своем поле в большинстве не смог одолеть "Ингулец" .
- Также в воскресенье в центральной игре тура "Шахтер" при численном превосходстве победил "Динамо" - 3:0 .
- Между тем, "Ворскла" сыграла в гостях вничью с "Зарей" и вернулась на третье место в турнирной таблице.
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