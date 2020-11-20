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Espreso.tvСпортУПЛ: расписание матчей и трансляций 10-го тура

УПЛ: расписание матчей и трансляций 10-го тура


фото: shakhtar.com
В 10-м туре Украинской Премьер-лиги "Шахтер" сыграет против "Александрии", а "Динамо" встретится с "Ингульцом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

9 ноября в Киеве "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3:0, набрал 19 очков и занимает второе место. Динамовцы с 20 пунктами сохранили лидерство.

На третьей позиции осталась "Ворскла", которая сыграла в гостях с "Зарей" вничью 0:0 и имеет 16 баллов. Полтавчане по дополнительным показателям опережают "Десну", у которой также 16 очков.

Чемпионат Украины по футболу

10-й тур

20 ноября

19:00 "Рух" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

21 ноября

14:00 "Ингулец" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

17:00 "Шахтер" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

22 ноября

14:00 "Минай" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Десна" - "Львов", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:30 "Ворскла" - "Колос", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

* Матч "Олимпик" - "Заря" перенесен из коронавирус

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