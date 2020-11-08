"Ворскла" отобрала очки у "Зари" и вернулась на третье место в УПЛ

8 ноября, 2020, 21:21

В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" сыграла в гостях вничью с "Зарей" и вернулась на третье место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Запорожье команды доигрывали матч в неполных составах. На 59-й минуте у "Зари" был удален Дмитрий Хомченовский. У "Ворсклы" с 10 минут красную карточку за повторное предупреждение получил Павел Ребенок.

Команды завершили игру вничью 0: 0.

"Ворскла" набрала 16 очков и вернулась на третью позицию, опередив по дополнительным показателям "Десну", у которой столько же пунктов.

"Заря" имеет 11 баллов и идет девятой.

Чемпионат Украины

9-й тур

8 ноября

"Заря" - "Ворскла" 0: 0

Удаление: Хомченовский, 59 - Ребенок, 69

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