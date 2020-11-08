"Ворскла" отобрала очки у "Зари" и вернулась на третье место в УПЛ
8 ноября, 2020, 21:21
В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" сыграла в гостях вничью с "Зарей" и вернулась на третье место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Запорожье команды доигрывали матч в неполных составах. На 59-й минуте у "Зари" был удален Дмитрий Хомченовский. У "Ворсклы" с 10 минут красную карточку за повторное предупреждение получил Павел Ребенок.
Команды завершили игру вничью 0: 0.
"Ворскла" набрала 16 очков и вернулась на третью позицию, опередив по дополнительным показателям "Десну", у которой столько же пунктов.
"Заря" имеет 11 баллов и идет девятой.
Чемпионат Украины
9-й тур
8 ноября
"Заря" - "Ворскла" 0: 0
Удаление: Хомченовский, 59 - Ребенок, 69
- Напомним, 7 ноября "Олимпик" и "Мариуполь" сыграли вничью 3: 3 .
- Кроме этого, в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" победила на своем поле "Львов" .
- Также в субботу "Десна" победила "Минай" и догнала "Шахтер" в турнирной таблице.
- 8 ноября "Рух" на своем поле в большинстве не смог переиграть "Ингулец" .
- Также в воскресенье в центральной игре тура "Шахтер" из-за численного превосходства победил "Динамо" - 3: 0 .
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