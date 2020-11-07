"Десна" переиграла "Минай" и догнала "Шахтер" в УПЛ
7 ноября, 2020, 21:22
В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила "Минай" и догнала "Шахтер" в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 6-й минуте матча, который проходил в Киеве, "Минай" не воспользовался шансом выйти вперед - Анатолий Нуриев не реализовал пенальти.
Победу "Десне" на 80-й минуте принес Филипп Будковский.
"Десна" победила "Минай" 1:0, набрала 16 очков и вышла на третье место. Также 16 пунктов имеет "Шахтер", который опережает черниговцев по дополнительным показателям. Лидирует "Динамо", у которого 20 баллов.
Чемпионат Украины
9-й тур
7 ноября
"Десна" - "Проходи" 1:0
Гол: Будковский, 80
На 6-й минуте Нуриев ( "Минай») не реализуував пенальти.
- Напомним, 7 ноября "Олимпик" и "Мариуполь" сыграли вничью 3:3 .
- Кроме этого, в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" победила на своем поле "Львов".
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