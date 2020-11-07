"Десна" переиграла "Минай" и догнала "Шахтер" в УПЛ

7 ноября, 2020, 21:22

В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила "Минай" и догнала "Шахтер" в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 6-й минуте матча, который проходил в Киеве, "Минай" не воспользовался шансом выйти вперед - Анатолий Нуриев не реализовал пенальти.

Победу "Десне" на 80-й минуте принес Филипп Будковский.

"Десна" победила "Минай" 1:0, набрала 16 очков и вышла на третье место. Также 16 пунктов имеет "Шахтер", который опережает черниговцев по дополнительным показателям. Лидирует "Динамо", у которого 20 баллов.

Чемпионат Украины

9-й тур

7 ноября

"Десна" - "Проходи" 1:0

Гол: Будковский, 80

На 6-й минуте Нуриев ( "Минай») не реализуував пенальти.

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