"Рух" и "Ингулец" сыграли вничью в матче с двумя пенальти и удалением
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во Львове "Ингулец" на 17-й минуте вывел вперед Младена Бартуловича, который реализовал пенальти. В конце первого тайма команда с Петрового осталась в меньшинстве после удаления Александра Кучеренко.
"Рух" воспользовался численным преимуществом сразу после перерыва. Сначала Марьян Мысык восстановил равновесие, а на 55-й минуте Даниил Кондраков забил с одиннадцатиметрового и вывел львовян вперед.
Однако "Ингулец" за 2 минуты сразу забил ответный - окончательный результат игры установил Александр Козак.
Матч завершился вничью 2: 2. "Ингулец" набрал 7 очков и занимает 11-е место. "Рух" с 4 пунктами 13-й.
Чемпионат Украины
9-й тур
8 ноября
"Рух" - "Ингулец" 2: 2
Голы: Мысык, 51, Кондраков, 55 (пен.) - Бартулович, 17 (пен.), Козак, 57
Удаление: Кучеренко, 39 ( "Ингуулец")
- Напомним, 7 ноября "Олимпик" и "Мариуполь" сыграли вничью 3: 3 .
- Кроме этого, в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" победила на своем поле "Львов" .
- Также в субботу "Десна" победила "Минай" и догнала "Шахтер" в турнирной таблице.
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