"Рух" и "Ингулец" сыграли вничью в матче с двумя пенальти и удалением

8 ноября, 2020, 16:11

Рух на своем поле не смог переиграть "Ингулец" в матче 9-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во Львове "Ингулец" на 17-й минуте вывел вперед Младена Бартуловича, который реализовал пенальти. В конце первого тайма команда с Петрового осталась в меньшинстве после удаления Александра Кучеренко.

"Рух" воспользовался численным преимуществом сразу после перерыва. Сначала Марьян Мысык восстановил равновесие, а на 55-й минуте Даниил Кондраков забил с одиннадцатиметрового и вывел львовян вперед.

Однако "Ингулец" за 2 минуты сразу забил ответный - окончательный результат игры установил Александр Козак.

Матч завершился вничью 2: 2. "Ингулец" набрал 7 очков и занимает 11-е место. "Рух" с 4 пунктами 13-й.

Чемпионат Украины

9-й тур

8 ноября

"Рух" - "Ингулец" 2: 2

Голы: Мысык, 51, Кондраков, 55 (пен.) - Бартулович, 17 (пен.), Козак, 57

Удаление: Кучеренко, 39 ( "Ингуулец")

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