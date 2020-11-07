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Espreso.tvСпорт"Александрия" победила "Львов" в чемпионате Украины

"Александрия" победила "Львов" в чемпионате Украины


фото: fco.com.ua
В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" победила на своем поле "Львов"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Решающий гол на 70-й минуте забил Максим Третьяков, который реализовал пенальти.

"Александрия" победила "Львов" 1:0, набрала 13 очков и занимает седьмое место. "Львов" с 4 пунктами идет 13-м.

Чемпионат Украины

9-й тур

7 ноября

"Александрия" - "Львов" 1:0

Гол: Третьяков, 70 (пен.)

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