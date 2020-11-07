"Александрия" победила "Львов" в чемпионате Украины
7 ноября, 2020, 19:50
В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" победила на своем поле "Львов"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Решающий гол на 70-й минуте забил Максим Третьяков, который реализовал пенальти.
"Александрия" победила "Львов" 1:0, набрала 13 очков и занимает седьмое место. "Львов" с 4 пунктами идет 13-м.
Чемпионат Украины
9-й тур
7 ноября
"Александрия" - "Львов" 1:0
Гол: Третьяков, 70 (пен.)
- Напомним, 7 ноября "Олимпик" и "Мариуполь" сыграли вничью 3:3 .
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