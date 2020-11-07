"Олимпик" и "Мариуполь" сыграли вничью в матче с 6 голами
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 36-й минуте "Олимпик" вывел вперед Бенито. "Мариуполь" отыгрался на 44-й минуте усилиями Даниила Сикана, который реализовал пенальти и ушел на перерыв ведя в счете - с еще одного одиннадцатиметрового забил Дмитрий Мишнев.
Еще весомее преимущество мариупольцев на 73-й минуте сделал Вячеслав Танковский. Однако, удержать счет "Мариуполю" не удалось.
На 79-й минуте отставание "Олимпика" в счете сократил Сергей Политыло. В компенсированное арбитром время дончан от поражения спас Ибрагим Каргбо.
"Олимпик" сыграл с "Мариуполем" вничью 3:3, набрал 13 очков и идет шестым. Мариупольцы с 12 пунктами седьмые.
Чемпионат Украины
9-й тур
7 ноября
"Олимпик" - "Мариуполь" 3:3
Голы: Бенито, 36, Политыло, 79, Каргбо, 90+4 - сикан, 44 (пен.), Мишнев, 45+2 (пен.), Танковский, 73
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-