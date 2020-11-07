"Олимпик" и "Мариуполь" сыграли вничью в матче с 6 голами

7 ноября, 2020, 16:02

В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" и "Мариуполь" сыграли вничью 3:3

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 36-й минуте "Олимпик" вывел вперед Бенито. "Мариуполь" отыгрался на 44-й минуте усилиями Даниила Сикана, который реализовал пенальти и ушел на перерыв ведя в счете - с еще одного одиннадцатиметрового забил Дмитрий Мишнев.

Еще весомее преимущество мариупольцев на 73-й минуте сделал Вячеслав Танковский. Однако, удержать счет "Мариуполю" не удалось.

На 79-й минуте отставание "Олимпика" в счете сократил Сергей Политыло. В компенсированное арбитром время дончан от поражения спас Ибрагим Каргбо.

"Олимпик" сыграл с "Мариуполем" вничью 3:3, набрал 13 очков и идет шестым. Мариупольцы с 12 пунктами седьмые.

Чемпионат Украины

9-й тур

7 ноября

"Олимпик" - "Мариуполь" 3:3

Голы: Бенито, 36, Политыло, 79, Каргбо, 90+4 - сикан, 44 (пен.), Мишнев, 45+2 (пен.), Танковский, 73

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