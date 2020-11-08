"Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" в УПЛ

8 ноября, 2020, 18:51

В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в большинстве победил "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV

Счет в Киеве на 34-й минуте открыл Жуниор Мораес, который воспользовался ошибкой динамовского голкипера Руслана Нещерета на выходе.

В конце 1-го тайма "Динамо" осталось в меньшинстве после удаления Сергея Сидорова за грубый фол против Виктора Корниенко.

На 66-й минуте "Шахтер" воспользовался численным преимуществом. После удара Тараса Степаненко мяч рикошетом влетел в сетку от Маркуса Антонио.

До разгромного счет на 73-й минуте довел Алана Патрик.

"Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3: 0, набрал 19 очков и сократил отставание от киевлян, которые возглавляют турнирную таблицу, до 1 пункта.

Чемпионат Украины

9-й тур

8 ноября

"Динамо" - "Шахтер" 0: 3

Голы: Мораес, 34, Маркус Антонио, 66, Алан Патрик, 73

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb