"Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" в УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV
Счет в Киеве на 34-й минуте открыл Жуниор Мораес, который воспользовался ошибкой динамовского голкипера Руслана Нещерета на выходе.
В конце 1-го тайма "Динамо" осталось в меньшинстве после удаления Сергея Сидорова за грубый фол против Виктора Корниенко.
На 66-й минуте "Шахтер" воспользовался численным преимуществом. После удара Тараса Степаненко мяч рикошетом влетел в сетку от Маркуса Антонио.
До разгромного счет на 73-й минуте довел Алана Патрик.
"Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3: 0, набрал 19 очков и сократил отставание от киевлян, которые возглавляют турнирную таблицу, до 1 пункта.
Чемпионат Украины
9-й тур
8 ноября
"Динамо" - "Шахтер" 0: 3
Голы: Мораес, 34, Маркус Антонио, 66, Алан Патрик, 73
- Напомним, 7 ноября "Олимпик" и "Мариуполь" сыграли вничью 3: 3 .
- Кроме этого, в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" победила на своем поле "Львов" .
- Также в субботу "Десна" победила "Минай" и догнала "Шахтер" в турнирной таблице.
- 8 ноября "Рух" на своем поле в большинстве не смог переиграть "Ингулец" .
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