Зеленский заверил послов G7, что Сытник останется главой НАБУ
Об этом Зеленский заявил в четверг во время видеовстречи с послами стран Большой семерки (G7) и Европейского Союза, передает пресс-служба ОПУ.
"Решение Конституционного Суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться в должности", - отметил Зеленский.
Он отметил, что решение Конституционного Суда Украины о признании неконституционными ряда отдельных положений закона о НАБУ пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как самого Бюро, так и его действующего директора.
"Я категорически не воспринял недавнее решение Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически обнулило всю систему борьбы с коррупцией", - подчеркнул Зеленский.
- Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
- 16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.
- В Национальном антикоррупционном бюро Украины прокомментировали решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором бюро.
- 26 октября ОАСК постановил вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.
- По словам министра юстиции Дениса Малюськи, Минюст не имеет правового основания или полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из Единого государственного реестра.
- 12 ноября партия "Слуга народа" подготовила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины о праве президента назначать директора Национального антикоррупционного бюро.
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