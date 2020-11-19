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Espreso.tvОбществоЗеленский заверил послов G7, что Сытник останется главой НАБУ

Зеленский заверил послов G7, что Сытник останется главой НАБУ


фото: president.gov.ua
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник останется на своем посту после 16 декабря

Об этом Зеленский заявил в четверг во время видеовстречи с послами стран Большой семерки (G7) и Европейского Союза, передает пресс-служба ОПУ.

"Решение Конституционного Суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться в должности", - отметил Зеленский.

Он отметил, что решение Конституционного Суда Украины о признании неконституционными ряда отдельных положений закона о НАБУ пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как самого Бюро, так и его действующего директора.

"Я категорически не воспринял недавнее решение Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически обнулило всю систему борьбы с коррупцией", - подчеркнул Зеленский.

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