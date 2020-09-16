КСУ признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ

16 сентября, 2020, 19:27

Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро

Об этом сообщает пресс-служба суда.

16 сентября КСУ рассмотрел дело по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014 года № 1698-VII с изменениями и признал их неконституционными.

Итак, неконституционными признали такие полномочия:

- образовывать Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должность и освобождать от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины,

- определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины,

- определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, его операционной и институциональной независимости

- утверждать Положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования

Эти положения теряют силу через три месяца, решение Конституционного суда не подлежит обжалованию.

10 сентября Большая палата Конституционного суда начала рассмотрение представления 50 народных депутатов относительно конституционности закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что ситуация вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины может привести к сомнениям в конституционности еще ряда органов в государстве.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что западные партнеры критически наблюдают за ситуацией вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины.

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