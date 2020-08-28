В НАБУ прокомментировали решение КСУ о неконституционности назначения Сытника
28 августа, 2020, 20:27
В Национальном антикоррупционном бюро Украины прокомментировали решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором бюро
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава.
В НАБУ не считают, что решение КСУ означает прекращение полномочий Сытника.
"Сытник - директор. Мы считаем, что решение (КСУ - ред.) не имеет обратной силы. Чтобы уволить Артема Сергеевича, нужно указ президента. Но если он не имеет права назначать, значит и не имеет права увольнять", - сказал Углава.
- Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
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