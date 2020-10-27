Минюст не сможет вычеркнуть информацию о Сытнике как руководителе НАБУ из Единого реестра, - Малюська

27 октября, 2020, 11:59

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, Минюст не имеет правового основания или полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из Единого государственного реестра (ЕГР)

Об этом Малюська написал в Facebook.

"Вчера в медиа разошлась информация об отдельном постановлении, вынесенном Окружным административным судом города Киева относительно ситуации вокруг функционирования НАБУ. В нем ОАСК требует от органов государственной власти отреагировать на решение Конституционного Суда Украины от 28/08/2020, которым признан неконституционным указ президента Украины о назначении директора НАБУ", - написал Малюська.

При этом, по его словам, Минюст не может вносить изменений в Единый государственный реестр, чтобы выполнить какое-либо решение Конституционного суда Украины или отдельного постановления. Так, изменения в информацию, содержащуюся в реестрах, вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб.

"Времена, когда в Минюсте была Регистрационная служба и регистраторы, давно прошли. То есть ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нет, и он там останется", - подчеркнул Малюська.

Министр добавил, что вопрос о том, является ли НАБУ органом исполнительной власти или нет, однозначно и до конца не решен. Так, КСУ в своем решении указал, что НАБУ имеет признаки центрального органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что он является органом исполнительной власти, нет.

Кроме того, положения закона о НАБУ в части процедуры назначения директора ведомства все еще действуют и остаются таковыми до 17 декабря 2020 года.

"Ну, и если подвести итог, то статус-кво по НАБУ и его руководителе не изменился. НАБУ как был, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом", - добавил Малюська.

Он также отметил, что пробелы в регулировании после решений КСУ возникают и Минюст будет их решать.