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Espreso.tvОбществоОАСК принял решение вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ, - СМИ

ОАСК принял решение вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ, - СМИ


фото: Слово і Діло
Окружной административный суд Киева принял решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро

Об этом сообщает УП.

Суд обязал Министерство юстиции вычеркнуть из реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ.

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Основанием якобы является решение КС, который признал незаконным указ президента Порошенко о назначении Сытника.

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Согласно решениям, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнение решения Конституционного суда.

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Решение должны направить в Кабинет министров, чтобы там приняли меры по соблюдению антикоррупционного бюро закона, и заместителям директора НАБУ, чтобы они приняли решение о том, кто будет исполнять обязанности руководителя

  • 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
  • 16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.
  • В Национальном антикоррупционном бюро Украины прокомментировали решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором бюро.

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