ОАСК принял решение вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ, - СМИ
Об этом сообщает УП.
Суд обязал Министерство юстиции вычеркнуть из реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ.
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Основанием якобы является решение КС, который признал незаконным указ президента Порошенко о назначении Сытника.
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Согласно решениям, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнение решения Конституционного суда.
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Решение должны направить в Кабинет министров, чтобы там приняли меры по соблюдению антикоррупционного бюро закона, и заместителям директора НАБУ, чтобы они приняли решение о том, кто будет исполнять обязанности руководителя
- 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
- 16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.
- В Национальном антикоррупционном бюро Украины прокомментировали решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором бюро.
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