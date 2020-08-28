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Espreso.tvОбщество"Является неконституционным": КСУ обнародовал решение о назначении Сытника директором НАБУ

"Является неконституционным": КСУ обнародовал решение о назначении Сытника директором НАБУ

Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины

Соответствующее решение КСУ обнародовал на сайте.

"Признать не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) Указ Президента Украины "О назначении А. Сытника Директором Национального антикоррупционного бюро Украины "от 16 апреля 2015 № 218/2015", - говорится в решении.

Отмечается, что указ о назначении Сытника теряет силу со дня принятия КСУ решения о неконституционности.

  • Народные депутаты 20 мая обратились в Конституционный суд Украины с представлением о законности указа пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.
  • Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил , почему депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и другие представители олигарха Игоря Коломойского в Раде пытаются уволить его.

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