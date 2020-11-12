"Слуга народа" подготовила законопроект об изменениях в Конституцию, чтобы директора НАБУ мог назначать президент
Об этом говорится в интервью представителя Владимира Зеленского в Конституционном суде "слуги народа" Федора Вениславского "Радио Свобода".
"Наша политическая сила подготовила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, где мы, учитывая этот вывод (сомнительный вывод, но должны его учитывать) Конституционного суда, предусматриваем, что директора НАБУ должен назначать президент при согласии Верховной Рады и прямо в Конституции предусматриваем, что кандидаты на должность директора НАБУ должны избираться в открытом и прозрачном конкурсе", - сказал Вениславский.
По его словам, надо собрать 150 подписей народных депутатов для того, чтобы этот законопроект внесли на рассмотрение в Верховную Раду. Он также уточнил, что уже собрали около 120 подписей.
По мнению Вениславского, на следующей пленарной неделе, 17-20 ноября, законопроект уже смогут внести на рассмотрение парламента.
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