"Слуга народа" подготовила законопроект об изменениях в Конституцию, чтобы директора НАБУ мог назначать президент

12 ноября, 2020, 12:52

Партия "Слуга народа" подготовила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины о праве президента назначать директора Национального антикоррупционного бюро

Об этом говорится в интервью представителя Владимира Зеленского в Конституционном суде "слуги народа" Федора Вениславского "Радио Свобода".

"Наша политическая сила подготовила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, где мы, учитывая этот вывод (сомнительный вывод, но должны его учитывать) Конституционного суда, предусматриваем, что директора НАБУ должен назначать президент при согласии Верховной Рады и прямо в Конституции предусматриваем, что кандидаты на должность директора НАБУ должны избираться в открытом и прозрачном конкурсе", - сказал Вениславский.

По его словам, надо собрать 150 подписей народных депутатов для того, чтобы этот законопроект внесли на рассмотрение в Верховную Раду. Он также уточнил, что уже собрали около 120 подписей.

По мнению Вениславского, на следующей пленарной неделе, 17-20 ноября, законопроект уже смогут внести на рассмотрение парламента.

28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины прокомментировали решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором бюро.

26 октября ОАСК принял решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, Минюст не имеет правового основания или полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из Единого государственного реестра (ЕГР).

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