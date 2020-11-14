В Киеве ФОПы перекрыли улицу Бориспольская
14 ноября, 2020, 11:28
Предприниматели в Киеве заблокировали движение на улице Бориспольской
Об этом передают ВартовиЕспресо.
Участники акции требуют открытия рынков, которые закрыли из-за карантина выходного дня.
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Движение транспорта ограничено.
Похожие акции протеста, напомним, сегодня утром начались в Черновцах и Луцке .
- Сегодня, 14 ноября, в Украине начал действовать установленный Кабмином карантин выходного дня.
- При этом целый ряд украинских городов отказались выполнять это предписание правительства.
- К ним присоединились Ивано-Франковск и Днепр .
- Вместе с тем, за минувшие сутки, то есть в течение пятницы, 13 ноября 2020 на территории Украины обнаружено рекордное количество новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Таких насчитывается 12524.
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