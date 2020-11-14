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Espreso.tvОбществоВ Киеве ФОПы перекрыли улицу Бориспольская

В Киеве ФОПы перекрыли улицу Бориспольская

Предприниматели в Киеве заблокировали движение на улице Бориспольской

Об этом передают ВартовиЕспресо.

Участники акции требуют открытия рынков, которые закрыли из-за карантина выходного дня.

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Движение транспорта ограничено.

Похожие акции протеста, напомним, сегодня утром начались в Черновцах и Луцке .

  • Сегодня, 14 ноября, в Украине начал действовать установленный Кабмином карантин выходного дня.
  • При этом целый ряд украинских городов отказались выполнять это предписание правительства.
  • К ним присоединились Ивано-Франковск и Днепр .
  • Вместе с тем, за минувшие сутки, то есть в течение пятницы, 13 ноября 2020 на территории Украины обнаружено рекордное количество новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Таких насчитывается 12524.

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