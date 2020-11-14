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Espreso.tvОбществоВ Черновцах предприниматели "Калинки" собрались на пикет из-за карантина выходного дня

В Черновцах предприниматели "Калинки" собрались на пикет из-за карантина выходного дня

В Черновцах группа предпринимателей Калиновского рынка намерена в субботу, 14 ноября 2020 года, перекрывать движение на улице Калиновской из-за введения "карантина выходного дня", в результате которого работники крупнейшего рынка города в выходные дни остаются без работы и заработка

Об этом со ссылкой на Молодой буковинец передает Еспресо.TV .

Сейчас люди ожидают начальника Садгорского отделение полиции.

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"Далее предприниматели планируют - и они это сделают - перекрывать дорогу", - сказал представитель инициативной группы Василий Шкробанець.

  • Сегодня, 14 ноября в Украине начал действовать установленный Кабмином карантин выходного дня.
  • При этом целый ряд украинских городов отказались выполнять это предписание правительства.
  • К ним присоединились Ивано-Франковск и Днепр .
  • В свою очередь городские власти Черновцов решили, что Калиновский рынок не будет работать в выходные дни, за исключением продуктовых рядов. Работу предприятия будут контролировать работники Нацполиции и Госпродпотребслужбы.

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