В Черновцах предприниматели "Калинки" собрались на пикет из-за карантина выходного дня
14 ноября, 2020, 09:55
В Черновцах группа предпринимателей Калиновского рынка намерена в субботу, 14 ноября 2020 года, перекрывать движение на улице Калиновской из-за введения "карантина выходного дня", в результате которого работники крупнейшего рынка города в выходные дни остаются без работы и заработка
Об этом со ссылкой на Молодой буковинец передает Еспресо.TV .
Сейчас люди ожидают начальника Садгорского отделение полиции.
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"Далее предприниматели планируют - и они это сделают - перекрывать дорогу", - сказал представитель инициативной группы Василий Шкробанець.
- Сегодня, 14 ноября в Украине начал действовать установленный Кабмином карантин выходного дня.
- При этом целый ряд украинских городов отказались выполнять это предписание правительства.
- К ним присоединились Ивано-Франковск и Днепр .
- В свою очередь городские власти Черновцов решили, что Калиновский рынок не будет работать в выходные дни, за исключением продуктовых рядов. Работу предприятия будут контролировать работники Нацполиции и Госпродпотребслужбы.
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