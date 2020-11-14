В Черновцах предприниматели "Калинки" собрались на пикет из-за карантина выходного дня

14 ноября, 2020, 09:55

В Черновцах группа предпринимателей Калиновского рынка намерена в субботу, 14 ноября 2020 года, перекрывать движение на улице Калиновской из-за введения "карантина выходного дня", в результате которого работники крупнейшего рынка города в выходные дни остаются без работы и заработка