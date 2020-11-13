Ряд городов Украины отказываются вводить карантин выходного дня. ПЕРЕЧЕНЬ

13 ноября, 2020, 17:26

Ряд городов отказалась выполнять решение правительства о введении карантина выходного дня. Ограничения начинают действовать уже 14 - 15 ноября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Напомним, карантин выходного дня предусматривает, что на выходных будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС. В то же время все остальные заведения должны быть закрыты.

В свою очередь ряд городов отказалась вводить такие карантинные мероприятия.

Ривне

Городской голова Владимир Хомко заявил, что в Ривне пока не будут вводить карантин выходного дня. Это решение горсовет будет принимать 16 ноября.

Краматорск

Мэр Краматорска Андрей Панков отметил, что городская комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать решение о введении карантина выходного дня 14-15 ноября.

"Ограничения, вводимые постановлением Кабмина не учитывают существенных различий между городами. Они должны быть пересмотрены. Такие решения необходимо приниматься исключительно на местах", - отметил Панков.

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По его словам, в Краматорске в кафе и ресторанах нет скоплений людей в вечерние часы. Кроме того, владельцы таких заведений строго придерживаются ограничений карантина.

Панков уже направил соответствующее письмо премьер-министр Денису Шмыгалю.

Одесса

В свою очередь, в Одессе сначала сообщали, что в городе будут действовать только ограничения "оранжевой" зоны. По словам секретаря оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Александра Тиховского, комиссии ТЭБ и ЧС не принимали решения о введении карантина выходного дня.

Но позже состоялось заседание Одесской областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором все же было принято решение о введении карантина выходного дня на территории региона.

Львов

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что городской совет обжалует решение Кабмина о карантине выходного дня в суде. По его словам, в субботу и воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. Такие ограничения уничтожат бизнес, ведь деньги государство предпринимателям не компенсирует.

"Вот есть семья: мужчина и женщина, они имеют небольшой магазинчик, они с него живут. В выходные они имеют 50% недельного дохода. Если у них это забрать, как они будут оплачивать жилье, газ, воду?" - сказал Садовый.

Славянск

Так, мэр Славянска Вадим Лях подчеркнул, что власти города не будет вводить ограничения. По словам политика, такое решение нужно принимать на местах, ведь Кабмин не принимает во внимание реалии небольших населенных пунктов.

Он также направил письмо в Кабинет министров с предложением передать на местный уровень принятие решений о введении локдауна.

Глава города надеется, что правительство пойдет навстречу его предложениям. Пока же никакие дополнительные ограничения на выходные вводиться в Славянске не будут. Рынки, магазины, транспорт, заведения общественного питания и т. д. работают по такому же режиму, как и на прошлой неделе.

"Наша комиссия отследит ситуацию, и до следующих выходных, если понадобится, внесем коррективы", - сказал Вадим Лях.

Черкассы

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко считает карантин выходного дня неуместным для небольших городов.

"Я готов поддерживать любые решения правительства, но только в случае, если город будет получать поддержку от государства. Сейчас же наблюдаем другую ситуацию", - отметил Бондаренко.

По его словам, на выходных в Черкассах люди в основном отдыхают на свежем воздухе. Бондаренко добавил, что больший риск заражения существует в больших супермаркетах, а не в маленьких магазинах.

"Введение карантина выходного дня - большая ошибка", - подытожил Бондаренко.

Мукачево

В свою очередь председатель Мукачевского городского совета Андрей Балога назвал карантин выходного дня "имитацией борьбы с коронавирусом". По его словам, положительного эффекта от такого ограничения будет мало.

"Я призываю всех следовать рекомендациям врачей, беречь себя и своих родных. А бизнесу делать все, чтобы выжить в этих тяжелых условиях, соблюдая все необходимые условия работы", - сказал мэр Мукачево.

Он также отметил, что количество больных увеличилось из-за того, что правительство использовало средства из ковидного фонда не по назначению.

Тернополь

Городской голова Тернополя Сергей Надал также во время брифинга заявил, что карантина выходного дня в городе не будет. По его словам, он провел консультации с экспертами для принятия такого решения.

"Почему эти ограничения не будем вводить? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение зараженных. Такие ограничения просто уничтожат экономику города", - отметил Надал.

Тернопольский городской голова добавил, что во время карантина выходного дня большинство заведений просто перестанут работать, потому что на выходных они получают едва ли не наибольшую прибыль. И в итоге часть Тернополя потеряет работу, а город - поступления.

Правда, определенные ограничения все будут действовать в Тернополе. В частности, в транспорте можно будет осуществлять перевозки только в пределах сидячих сидений. А развлекательные заведения и рестораны должны будут закрываться в 22:00.

Чернигов

Как известно, исполком Черниговского городского совета обратился в Кабинет министров и Верховнуюй Раду с просьбой пересмотреть решение о введении карантина выходного дня.

В приложении к решению исполкома местные власти подчеркивают, что введение таких жестких карантинных мероприятий состоялось без всякого исследования, каким образом карантин выходного дня повлияет на динамику распространения COVID-19.

Житомир

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что городские власти не приняла решения по внедрению карантина выходного дня в городе. Он считает, что новые ограничения никак не повлияют на ситуацию с коронавирусом.

"У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли. Дополнительные ограничения - это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи", - написал он.

По словам Сухомлина, введение карантина выходного дня не является эффективным решением.

"При таком количестве больных, 2 дня локдауна на ситуацию не повлияют. Это подтверждают вирусологи и эпидемиологи", - написал мэр.

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