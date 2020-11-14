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Espreso.tvОбществоCOVID-19 в Украине: рекордные 12524 случаев за сутки

COVID-19 в Украине: рекордные 12524 случаев за сутки

За минувшие сутки, то есть в течение пятницы, 13 ноября 2020 года на территории Украины обнаружено рекордное количество новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Таких насчитывается 12524

Об этом со ссылкой на СНБО передает Еспресо.TV.

Выявлено - 525 176 (+12 524).

Умерло - 9508 (+191).

Выздоровели - 238 811 (+4 962).

Болеет - 276857 (+7 371).

Подозрения - 605104 13027).

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

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