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Espreso.tvОбществоКарантин выходного дня в Украине: как будет действовать правительственное постановление 641

Карантин выходного дня в Украине: как будет действовать правительственное постановление 641


фото: ukrinform
14 ноября на всей территории Украины вводится карантин выходного дня, который будет действовать до 30 ноября

Правительство Дениса Шмыгаля внесло изменения в постановление № 641, согласно которому с 14 ноября в Украине начинает действовать карантин выходного дня. Ограничения продлятся с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Власти надеются, что карантин выходного дня разорвет цепочку передачи коронавируса и позволит уменьшить количество больных в стране.

Кроме того, в Украине отказываются от адаптивного карантина и возвращаются к общегосударственным.

Что запрещено в выходные

Постановлением правительства №1100 от 11 ноября внесены изменения в "карантинной" постановления №641 от 22 июля 2020 .

Отныне в субботу и воскресенье в Украине запрещена работа:

- заведений общественного питания, кроме как навынос или адресную доставку;

- ТРЦ и других развлекательных заведений;

- предприятий торговли, в которых на продукты питания, топливо, лекарства и ветпрепараты приходится менее 60% площадей;

- спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

- учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий.

Кроме того, рекомендуется магазинам, почте и другим компаниям установить с 10:00 до 12:00 или в другое время дня на 2:00 приоритетное обслуживание граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью.

Что разрешено в выходные

В выходные разрешено работать:

- аптекам, ветаптекам;

- отдельным супермаркетам;

- АЗС;

- финучреждениям для населения;

- Укрпочте (суббота - 10:00 -19: 00, воскресенье - 10:00 - 15:00);

- "Новой почте" (суббота - 8:00 -19: 00, воскресенье - 11:00 - 18:00).

Помощь предпринимателям

Для поддержки бизнеса Денис Шмыгаль пообещал выплату компенсаций части зарплат работников в связи с простоем, программу по частичной безработице и выплаты на детей для семей предпринимателей.

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"Эпицентр"

После того как правительство объявило о введении карантина выходного дня, на Facebook-странице сети торговых центров "Эпицентр" появился рекламный пост о том, что сеть "вводит 72-часовую пятницу".

13 ноября "Эпицентр" объявил, что на время действия карантина выходного дня сеть будет работать исключительно в онлайн режиме и выдавать товары в Центрах выдачи заказов торговых центров. В будние дни работа торговых центров сети будет продлена до 24:00 и продлится до последнего покупателя.

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Транспорт

Пассажирские перевозки в Украине в условиях карантина выходного дня не будут останавливать

- автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

- авиаперевозки внутри страны осуществлять без ограничений.

Города, которые отказались от карантина выходного дня

Правительственное решение о введении карантина выходного дня отказались выполнять в Ровно, Львове, Краматорске, Одессе, Луцке, Черкассах, Славянске, Мукачево. Мэры этих городов стали на сторону предпринимателей.

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