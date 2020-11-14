В Луцке администрация Варшавского рынка не пускает работников на рабочие места, - СМИ
14 ноября, 2020, 10:45
Работники Варшавского рынка утром в субботу, 14 ноября 2020 года, жалуются на то, что препятствуют их законному праву на труд из-за карантина выходного дня
Об этом со ссылкой на ВолиньPost передает Еспресо.TV .
По словам одного из работников рынка, администрация закрыла ворота, чтобы на месте не осуществляли торговлю, которая запрещена из-за введения ограничений в связи с карантином выходного дня.
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В ответ люди зашли на территорию, так как "имеют законный доступ к своим контейнерам".
Некоторые предприниматели, которые разместили свои точки вблизи дороги, работают.
- Сегодня, 14 ноября, в Украине начал действовать установленный Кабмином карантин выходного дня.
- При этом целый ряд украинских городов отказался выполнять это предписание правительства.
- К ним присоединились Ивано-Франковск и Днепр .
- Вместе с тем, за минувшие сутки, то есть в течение пятницы, 13 ноября 2020 на территории Украины обнаружено рекордное количество новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавируса. Таких насчитывается 12524.
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