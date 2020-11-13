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Espreso.tvОбщество"Городская комиссия по ЧС заболела и воплотить решение Кабмина не в состоянии": мэр Днипра Филатов о карантине выходного дня

"Городская комиссия по ЧС заболела и воплотить решение Кабмина не в состоянии": мэр Днипра Филатов о карантине выходного дня

13 ноября мэр Днипра Борис Филатов заявил, что городская комиссия по чрезвычайным ситуациям "заболела" и потому некому выполнять предписания Кабмина о "карантине выходного дня"

Об этом мэр Днипра Борис Филатов написал в Facebook.

"Неофициально. Уважаемые предприниматели, как сегодня заявил премьер-министр: "Мэры не могут отменять того, что они не вводили". А я ничего и не отменяю", - отметил Филатов.

При этом он добавил, что городская комиссия по чрезвычайным ситуациям заболела.

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"Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии. Уважаемые предприниматели, хороших вам выходных", - добавил мэр Днипра.

Также мэр призвал горожан соблюдать масочный режим.

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