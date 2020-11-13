"Городская комиссия по ЧС заболела и воплотить решение Кабмина не в состоянии": мэр Днипра Филатов о карантине выходного дня
13 ноября, 2020, 22:51
13 ноября мэр Днипра Борис Филатов заявил, что городская комиссия по чрезвычайным ситуациям "заболела" и потому некому выполнять предписания Кабмина о "карантине выходного дня"
Об этом мэр Днипра Борис Филатов написал в Facebook.
"Неофициально. Уважаемые предприниматели, как сегодня заявил премьер-министр: "Мэры не могут отменять того, что они не вводили". А я ничего и не отменяю", - отметил Филатов.
При этом он добавил, что городская комиссия по чрезвычайным ситуациям заболела.
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"Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии. Уважаемые предприниматели, хороших вам выходных", - добавил мэр Днипра.
Также мэр призвал горожан соблюдать масочный режим.
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