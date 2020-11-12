"В блокаде и окружении оказались бы 20 тыс. военных": Пашинян о причине подписания мирного соглашения

12 ноября, 2020, 17:05

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, мирное соглашение он подписывал, чтобы спасти от блокады и окружения 20-тысячную группировку войск

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в видеообращении, передает армянская служба "Радио Свобода".

Армянский лидер заявил, что подписывая мирный договор с Россией и Азербайджаном "поставил свою жизнь под угрозу, но пошел на риск ради спасения солдат".

"Когда создается ситуация, когда военнослужащий больше не может влиять на ситуацию, то он не должен погибать во имя родины, а родина должна идти на жертвы во имя солдата. С этим пониманием я подписал этот пресловутый документ, понимая, что риск лично моей гибели высокий, не только в политическом, но и физическом смысле. Но жизнь 25000 солдат была важнее ", - объяснил свое решение Пашинян.

Он отметил, что Генштаб докладывал ему о необходимости скорейшего прекращения боевых действий, а в Карабахе - об угрозе потери Степанакерта (на азербайджанской - Ханкенди).

"В случае потери Степанкерта упали бы Аскеран и Мардакерт. В этом случае в окружении оказались бы семь оборонительных районов, в блокаде - более 20 000 солдат и офицеров, которым угрожали бы смерть или плен", - объяснил премьер-министр Армении.

Также Пашинян прокомментировал взятие Азербайджаном города Шуша.

"Многие говорят о заговорах вокруг Шуши, хочу сказать, что после падения Шуши было две попытки вернуть город, одна полностью провалилась, другому отряду удалось войти в Шушу, и все информационные противоречия были связаны с этим, что "бои продолжаются", под чьим контролем ... это было связано с этим ", - прокомментировал он.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломала оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всей границей между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (армянской - Степанакерт) и собственно Армению. Заняв Шушу армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоевания своей признанной международным сообществом территории.

10 ноября в Ереване вспыхнули протесты после известия о подписании трехстороннего мирного соглашения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

Тогда протестующие ворвались в резиденцию правительства и дома премьер-министра.

11 ноября разъяренная толпа требовал отзыва подписи страны под соглашением. По сообщениям полиции, в ходе протеста было задержано не менее 130 человек.

11 ноября в ходе протестов был задержан лидер второй по численности партии армянского парламента "Цветущая Армения" Гагик Царукян

В тот же день Национальное собрание Армении не смогло собраться на внеочередное заседание в связи с подписанием премьер-министром страны Николом Пашиняном мирного соглашения с Азербайджаном и фактически провалили попытку его отставки

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