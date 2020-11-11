В Ереване во время выступлений за отставку Пашиняна задержали лидера оппозиционной партии

11 ноября, 2020, 16:15

11 ноября в ходе протестов был задержан лидер второй по численности партии армянского парламента "Цветущая Армения" Гагик Царукян

Сообщает армянская служба "Радио Свобода" - "Радио Азатутюн".

В ходе протестов представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян представил с трибуны те шаги, согласно которым они требуют от Никола Пашиняна сдачи власти.

Оппозиция требовала создания "комитета спасения Родины" и новых мирных переговоров "с новым национальным лицом".

Организаторы митинга обвиняют премьер-министра в "сдаче земель". К протестам присоединились 17 партий - бывшая правящая Республиканская партия Армении, вторая по величине парламентская сила - партия "Цветущая Армения", партия "Родина", которую возглавляет бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян, а также Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" и ряд других партий .

Сначала на митинг собралось небольшое число людей. Полиция предупредила, что в стране военное положение и в этих условиях запрещено проводить митинги и участвовать в них. На этом основании задержали группу граждан, среди которых были представители партии Эдуард Шармазанов, Ваграм Багдасарян, а также представители "Дашнакцутюн".

Несмотря на это, на площадь вышли лидеры других партий, участвовавших в митинге, - Артур Ванецян, представители "Дашнакцутюн", после чего митинг стал более многолюдным, а силовые структуры сосредоточили здесь большое число полицейских.

Позже, в ходе протестов, стало известно о задержании лидера партии "Цветущая Армения" Гагика Царукяна. Он был доставлен в Службу национальной безопасности. Депутат от его партии Наира Зограбян заявила с трибуны, что таким образом пытаются обвинить организаторов митинга партии в попытке государственного переворота и арестовать их. Затем распространилась официальная информация о том, что в СНБ был приглашен третий президент Серж Саргсян.

Днем 10 ноября лидер "Цветущей Армении" Царукян, председатель партии "Родина" Ванецян и представитель "Дашнакцутюн" встретились с начальником Генштаба вооруженных сил Оником Гаспаряном, после чего выступили с заявлением о безоговорочной поддержке Вооруженных сил Армении, Армии обороны Карабаха, призвали народ сохранять спокойствие и добавили, что Армения все еще находится в состоянии войны.

Напомним, протесты в Ереване вспыхнули ночью 10 ноября после известия о подписании трехстороннего мирного соглашения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

Тогда протестующие ворвались в резиденцию правительства и дом премьер-министра.

11 ноября разъяренная толпа требовал отзыва подписи страны под соглашением. По сообщениям полиции, в ходе протеста задержаны не менее 130 человек.

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