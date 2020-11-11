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Espreso.tvМирВ Ереване во время протестов задержали уже около 130 человек

В Ереване во время протестов задержали уже около 130 человек


фото: reuters
В ходе протестов в центре Еревана задержали 129 человек

Об этом рассказал представитель пресс-службы полиции Армении, передает apa.az .

Около 130 человек задержаны на митинге оппозиции в центре Еревана.

Участники митинга на площади Свободы в Ереване требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по завершению войны в Нагорном Карабахе.

Отметим, также начались схватки оппозиционеров с полицией. Силовики задержали лидеров митинга.

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