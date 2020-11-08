Азербайджан заявил о взятии в Карабахе города Шуша. Армения говорит, что бои за него продолжаются

8 ноября, 2020, 11:10

Президент Азербайджана Ильгам Алиев утром воскресенья, 8 ноября 2020 года, заявил, что армия его страны заняла город Шуша (арм. Шуши) на территории самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республики". Такие действия он назвал "освобождением от оккупации"

Обращение Алиева транслировалось азербайджанским телевидением, рассказывает Еспресо.TV.

"С чувством большой гордости объявляю, что город Шуша освобожден от оккупации.

Шуша - наша! Карабах - это Азербайджан!

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Шуша сегодня свободна. Мы вернулись в Шушу.

Мы завоевали эту победу на поле боя!", - заявил глава Азербайджана.

При этом он был одет в военную форму.

В то же время в Ереване отрицают информацию официального Баку по установлению Азербайджаном полного контроля над Шушей.

"В ночь на 8 ноября на всех направлениях фронта продолжались бои разной степени интенсивности. Наиболее ожесточенные действия развернулись вблизи Шуши и на юго-восточном участке. Подразделения "Армии обороны Арцаха"(силы "НРК", действующие совместно с армянскими вооруженными силами, - ред.) нанесли врагу целевые удары, предотвратив многочисленные попытки продвижения вперед", - приводит News.am слова пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.

В 09:30 представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил через соцсети, что за Шуши идут тяжелые и решающие бои.

Город Шуша (армяне называют его Шуши) - древняя столица Карабаха, она занимает стратегическое положение над нынешней столицей, Степанакертом, и расположена на дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, уточняет ВВС.

Невиданные с 1990-х годов боевые действия между Азербайджаном и Арменией возобновились 27 сентября 2020 года. Бои ведутся за спорную территорию Нагорного Карабаха.

Азербайджанская армия лучше финансируется и лучше оснащена, а также многочисленнее своих противников, благодаря чему Азербайджан уже установил контроль над пятью районными центрами, среди которых Джебраил, Гадрут, Физули, Зангелан и Кубатлы.

Особенностью этой войны является прямая политическая и военная поддержка Баку со стороны Анкары и успешное с тактической точки зрения использование азербайджанцами боевых дронов.

Как объясняют политологи, в победе Азербайджана также может быть заинтересован Путин.

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