Азербайджан заявил о взятии в Карабахе города Шуша. Армения говорит, что бои за него продолжаются
Обращение Алиева транслировалось азербайджанским телевидением, рассказывает Еспресо.TV.
"С чувством большой гордости объявляю, что город Шуша освобожден от оккупации.
Шуша - наша! Карабах - это Азербайджан!
Читайте также: Цыбулько объяснил, как можно было избежать войны между Азербайджаном и Арменией
Шуша сегодня свободна. Мы вернулись в Шушу.
Мы завоевали эту победу на поле боя!", - заявил глава Азербайджана.
При этом он был одет в военную форму.
В то же время в Ереване отрицают информацию официального Баку по установлению Азербайджаном полного контроля над Шушей.
"В ночь на 8 ноября на всех направлениях фронта продолжались бои разной степени интенсивности. Наиболее ожесточенные действия развернулись вблизи Шуши и на юго-восточном участке. Подразделения "Армии обороны Арцаха"(силы "НРК", действующие совместно с армянскими вооруженными силами, - ред.) нанесли врагу целевые удары, предотвратив многочисленные попытки продвижения вперед", - приводит News.am слова пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.
В 09:30 представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил через соцсети, что за Шуши идут тяжелые и решающие бои.
Город Шуша (армяне называют его Шуши) - древняя столица Карабаха, она занимает стратегическое положение над нынешней столицей, Степанакертом, и расположена на дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, уточняет ВВС.
- Невиданные с 1990-х годов боевые действия между Азербайджаном и Арменией возобновились 27 сентября 2020 года. Бои ведутся за спорную территорию Нагорного Карабаха.
- Азербайджанская армия лучше финансируется и лучше оснащена, а также многочисленнее своих противников, благодаря чему Азербайджан уже установил контроль над пятью районными центрами, среди которых Джебраил, Гадрут, Физули, Зангелан и Кубатлы.
- Особенностью этой войны является прямая политическая и военная поддержка Баку со стороны Анкары и успешное с тактической точки зрения использование азербайджанцами боевых дронов.
- Как объясняют политологи, в победе Азербайджана также может быть заинтересован Путин.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре