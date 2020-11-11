Армянская оппозиция провалила попытку отправить Пашиняна в отставку
Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода" - "Радио Азатутюн" со ссылкой на слова главы парламентской фракции партии "Образованная Армения" Эдмона Марукяна.
Внеочередное заседание Национального собрания было инициировано со следующей повесткой дня: проект решения Национального собрания "Об обсуждении сложившейся ситуации, путей выхода из нее, а также правомерности заявления, подписанного премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным 9 ноября 2020 года".
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"Неявка на заседание по этой повестке дня означает, что 88 депутатов фракции "Мой шаг" выступают за то, чтобы страна оставалась в этом состоянии со всеми вытекающими из этого необратимыми последствиями", - написал политик.
- Напомним, протесты в Ереване вспыхнули ночью 10 ноября после известия о подписании трехстороннего мирного соглашения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.
- Тогда протестующие ворвались в резиденцию правительства и дом премьер-министра.
- 11 ноября разъяренная толпа требовал отзыва подписи страны под соглашением. По сообщениям полиции, в ходе протеста задержаны не менее 130 человек.
- 11 ноября в ходе протестов был задержан лидер второй по численности партии армянского парламента "Цветущая Армения" Гагик Царукян
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