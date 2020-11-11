Армянская оппозиция провалила попытку отправить Пашиняна в отставку

11 ноября, 2020, 21:56

11 ноября Национальное собрание Армении не смогло собраться на внеочередное заседание в связи с подписанием премьер-министром страны Николом Пашиняном мирного соглашения с Азербайджаном

Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода" - "Радио Азатутюн" со ссылкой на слова главы парламентской фракции партии "Образованная Армения" Эдмона Марукяна.

Внеочередное заседание Национального собрания было инициировано со следующей повесткой дня: проект решения Национального собрания "Об обсуждении сложившейся ситуации, путей выхода из нее, а также правомерности заявления, подписанного премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным 9 ноября 2020 года".

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"Неявка на заседание по этой повестке дня означает, что 88 депутатов фракции "Мой шаг" выступают за то, чтобы страна оставалась в этом состоянии со всеми вытекающими из этого необратимыми последствиями", - написал политик.