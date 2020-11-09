УПЛ: результаты всех матчей 9-го тура

9 ноября, 2020, 11:44

В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

8 ноября в Киеве "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3: 0, набрал 19 очков и занимает второе место. Динамовцы с 20 пунктами сохранили лидерство.

На третьей позиции осталась "Ворскла", которая сыграла в гостях с "Зарей" вничью 0: 0 и имеет 16 баллов. Полтавчане по дополнительным показателям опережают "Десну", в которой также 16 очков.

Украинская Премьер-лига

9-й тур

6 ноября

"Днепр-1" - "Колос" 0: 2

Голы: Селезнев, 25 (пен.), Смирный, 58

7 ноября

"Олимпик" - "Мариуполь" 3: 3

Голы: Бенито, 36, Политыло, 79, Каргбо, 90 + 4 - сикан, 44 (пен.), Мишнев, 45 + 2 (пен.), Танковский, 73

"Александрия" - "Львов" 1: 0

Гол: Третьяков, 70 (пен.)

"Десна" - "Проходи" 1: 0

Гол: Будковский, 80

8 ноября

"Движение" - "Ингулец" 2: 2

Голы: Мысык, 51, Кондраков, 55 (пен.) - Бартулович, 17 (пен.), Козак, 57

"Динамо" - "Шахтер" 0: 3

Голы: Мораес, 34, Маркус Антонио, 66, Алан Патрик, 73

"Заря" - "Ворскла" 0: 0

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