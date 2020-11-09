УПЛ: результаты всех матчей 9-го тура
Об этом сообщает Еспресо.TV .
8 ноября в Киеве "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3: 0, набрал 19 очков и занимает второе место. Динамовцы с 20 пунктами сохранили лидерство.
На третьей позиции осталась "Ворскла", которая сыграла в гостях с "Зарей" вничью 0: 0 и имеет 16 баллов. Полтавчане по дополнительным показателям опережают "Десну", в которой также 16 очков.
Украинская Премьер-лига
9-й тур
6 ноября
"Днепр-1" - "Колос" 0: 2
Голы: Селезнев, 25 (пен.), Смирный, 58
7 ноября
"Олимпик" - "Мариуполь" 3: 3
Голы: Бенито, 36, Политыло, 79, Каргбо, 90 + 4 - сикан, 44 (пен.), Мишнев, 45 + 2 (пен.), Танковский, 73
"Александрия" - "Львов" 1: 0
Гол: Третьяков, 70 (пен.)
"Десна" - "Проходи" 1: 0
Гол: Будковский, 80
8 ноября
"Движение" - "Ингулец" 2: 2
Голы: Мысык, 51, Кондраков, 55 (пен.) - Бартулович, 17 (пен.), Козак, 57
"Динамо" - "Шахтер" 0: 3
Голы: Мораес, 34, Маркус Антонио, 66, Алан Патрик, 73
"Заря" - "Ворскла" 0: 0
- Напомним, 7 ноября "Олимпик" и "Мариуполь" сыграли вничью 3: 3 .
- Кроме этого, в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" победила на своем поле "Львов" .
- Также в субботу "Десна" переиграла "Минай" и догнала "Шахтер" в турнирной таблице.
- 8 ноября "Движение" на своем поле в большинстве не смог одолеть "Ингулец" .
- Также в воскресенье в центральной игре тура "Шахтер" за численного превосходства победил "Динамо" - 3: 0 .
- Между тем, "Ворскла" сыграла в гостях вничью с "Зарей" и вернулась на третье место в турнирной таблице.
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