Судья КСУ Мойсик, который вовремя не показал состояние и поддержал решение по э-декларированию, отказался увольняться

6 ноября, 2020, 14:49

Судья Конституционного суда Владимир Мойсик не намерен уходить в отставку, он один из тех, кого призвали уволиться народные депутаты

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина .

Мойсик признает, что НАПК составило на него админпротокол за несвоевременную подачу декларации, но он отрицает, что эта ситуация привела к конфликту интересов при рассмотрении дела о неконституционности полномочий агентства.

"Я уйду в отставку, когда сам захочу. Я не считаю, что хоть на йоту я что-то нарушил, чтобы должен был идти в отставку", - заявил Мойсик.

Кроме того, он отрицает обвинение, что КСУ работает в интересах России.

"Посмотрите, что они пишут. Что якобы в КСУ есть группа, которая поддерживает Россию. Так я прошел два Майдана, я в 2014 году руководил Коломийской сотней на втором Майдане, я нахожусь в двух российских постановлениях о розыске и финансовых санкциях", - отметил судья КСУ.