Судья КСУ Мойсик, который вовремя не показал состояние и поддержал решение по э-декларированию, отказался увольняться
Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина .
Мойсик признает, что НАПК составило на него админпротокол за несвоевременную подачу декларации, но он отрицает, что эта ситуация привела к конфликту интересов при рассмотрении дела о неконституционности полномочий агентства.
"Я уйду в отставку, когда сам захочу. Я не считаю, что хоть на йоту я что-то нарушил, чтобы должен был идти в отставку", - заявил Мойсик.
Кроме того, он отрицает обвинение, что КСУ работает в интересах России.
"Посмотрите, что они пишут. Что якобы в КСУ есть группа, которая поддерживает Россию. Так я прошел два Майдана, я в 2014 году руководил Коломийской сотней на втором Майдане, я нахожусь в двух российских постановлениях о розыске и финансовых санкциях", - отметил судья КСУ.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку .
- 3 ноября, народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов зачитал в Раде обращение от нардепов "различных политических фракций и групп" с призывом к судьям КСУ, которые поддержали решение об отмене криминализации ложного декларирования, подать в отставку .
- Так, 4 ноября народные депутаты принесли в Конституционный суд подписанное более чем 200 коллегами заявление с обращением к 11 судей КСУ добровольно подать в отставку из-за поддержки решения об отмене э-декларирования.
- Впоследствии, Секретариат Конституционного суда зарегистрировал заявление более чем 200 народных депутатов , которой они призвали 11 судей КСУ добровольно подать в отставку из-за поддержки решения об отмене е-декларирования.
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