В КСУ зарегистрировали заявление нардепов о добровольной отставки судей
4 ноября, 2020, 21:00
Секретариат Конституционного суда зарегистрировал заявление более чем 200 народных депутатов, которым они призвали 11 судей КСУ добровольно подать в отставку из-за поддержки решения об отмене э-декларирования
Об этом говорится на сайте КСУ.
"Сегодня, 4 ноября 2020 года, глава депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия с народными депутатами Украины обратились в Конституционный Суд Украины с заявлением. В Секретариате Конституционного Суда Украины документ зарегистрирован и принят к рассмотрению", - говорится в сообщении.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.
- 3 ноября, народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов зачитал в Раде обращение от нардепов "различных политических фракций и групп" с призывом к судьям КСУ, которые поддержали решение об отмене криминализации ложного декларирования, подать в отставку .
- Так, 4 ноября народные депутаты принесли в Конституционный суд подписанное более чем 200 коллегами заявление с обращением к 11 судей КСУ добровольно подать в отставку из-за поддержки решения об отмене э-декларирования.
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