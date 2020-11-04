В КСУ зарегистрировали заявление нардепов о добровольной отставки судей

4 ноября, 2020, 21:00

Секретариат Конституционного суда зарегистрировал заявление более чем 200 народных депутатов, которым они призвали 11 судей КСУ добровольно подать в отставку из-за поддержки решения об отмене э-декларирования

Об этом говорится на сайте КСУ.

"Сегодня, 4 ноября 2020 года, глава депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия с народными депутатами Украины обратились в Конституционный Суд Украины с заявлением. В Секретариате Конституционного Суда Украины документ зарегистрирован и принят к рассмотрению", - говорится в сообщении.

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