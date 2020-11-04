Нардепы принесли в КСУ свой призыв к добровольной отставке судей

4 ноября, 2020, 10:52

Народные депутаты принесли в Конституционный суд подписанное более чем 200 коллегами заявление с обращением к 11 судьям КСУ добровольно подать в отставку из-за поддержки решения об отмене е-декларирования

Об этом сообщает Укринформ.

"Это политическое заявление, направленное на то, чтобы призвать 11 судей, не всех - я подчеркиваю, есть судьи, которые не голосовали за это решение об отмене очень важной антикоррупционной реформы, в частности электронного декларирования, - и для того, чтобы они поняли, что народные депутаты - это делегированные обществом субъекты законодательной инициативы, нет доверия после таких решений к этим судьям, и призываем их сложить свои полномочия добровольно", - сказал лидер фракции "Слуга народа" Арахамия.

По словам политика, если судьи проигнорируют заявление и не сложат полномочия, следующим шагом будет ряд законодательных инициатив, которые должны предотвратить последующие решения КС, "могли бы разрушить независимую антикоррупционную инфраструктуру".

"Они (судьи КС, - ред.) там должны в своей программе рассмотреть вопрос конституционности работы Высшего антикоррупционного суда. Это может напрямую повлиять на приостановление безвизового режима с ЕС. Я думаю, что народ Украины точно не будет прощать таких решений. Некоторые законопроекты просто блокируют фактически временно работу Конституционного Суда", - сообщил Арахамия.

Заместитель председателя фракции партии "Голос" Ярослав Железняк, который также пришел в КС, добавил, что в ВР внесен законопроект, который увеличивает кворум работы Конституционного Суда до 17 судей.

"Насколько мне известно, коллеги по парламенту регистрируют по принятию решений (Конституционным Судом, - ред.) двумя третями голосов, есть законопроекты, которые возвращают электронное декларирование. Я думаю, что мы в ближайшее время вместе с парламентом, независимо от политических предпочтений, будем вносить эти законопроекты и голосовать. Надеюсь, что и электронное декларирование мы вернем в ближайшее время", - сказал Железняк.