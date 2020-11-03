В Раде призвали судей КСУ, причастных к решению о е-декларировании, безотлагательно уйти в отставку, - обращение

3 ноября, 2020, 13:21

Во вторник, 3 ноября, народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов зачитал в Раде обращение от нардепов "различных политических фракций и групп" с призывом к судьям КСУ, которые поддержали решение об отмене криминализации ложного декларирования, подать в отставку

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Учитывая решение КСУ №13Р / 2020 от 27 октября 2020 года и его влияние на часть антикоррупционного законодательства, которое несет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры Украины и ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины, стремясь избежать подобных ситуаций в будущем, народные депутаты Украины, подписавшие это заявление, отмечают важность работы КСУ как органа конституционной юрисдикции, который обеспечивает верховенство Конституции, выступает одновременно и рычагом балансировки системы государственной власти и защитником от любых законодательных искажений тех фундаментальных норм и принципов, установленных основным законом призывают КСУ принять все необходимые меры по восстановлению действенности своего функционирования с учетом выбранного Украинским государством европейского и евроатлантического курсов призывают судей КСУ, которые поддержали решение КСУ №13Р / 2020 от 27 октября 2020 года, а именно Тупицкого А. Н., Городенка В. В., Завгороднюю И . М., Касминина О. В., Кривенко В. В., Литвинова А. М., Мойсыка В. Г., Саса С. В., Слиденко И. В., Филюка П. Т., Юровскую Г. В. сложить с себя полномочия судей КСУ по собственному желанию или же подать в отставку немедленно ", - сказал Бакумов.

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Ранее народный депутат Гео Лерос заявил, что в Раде собирают подписи под призывом к судьям КСУ подать в отставку.

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