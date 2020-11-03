В Раде призвали судей КСУ, причастных к решению о е-декларировании, безотлагательно уйти в отставку, - обращение
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Учитывая решение КСУ №13Р / 2020 от 27 октября 2020 года и его влияние на часть антикоррупционного законодательства, которое несет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры Украины и ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины, стремясь избежать подобных ситуаций в будущем, народные депутаты Украины, подписавшие это заявление, отмечают важность работы КСУ как органа конституционной юрисдикции, который обеспечивает верховенство Конституции, выступает одновременно и рычагом балансировки системы государственной власти и защитником от любых законодательных искажений тех фундаментальных норм и принципов, установленных основным законом призывают КСУ принять все необходимые меры по восстановлению действенности своего функционирования с учетом выбранного Украинским государством европейского и евроатлантического курсов призывают судей КСУ, которые поддержали решение КСУ №13Р / 2020 от 27 октября 2020 года, а именно Тупицкого А. Н., Городенка В. В., Завгороднюю И . М., Касминина О. В., Кривенко В. В., Литвинова А. М., Мойсыка В. Г., Саса С. В., Слиденко И. В., Филюка П. Т., Юровскую Г. В. сложить с себя полномочия судей КСУ по собственному желанию или же подать в отставку немедленно ", - сказал Бакумов.
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Ранее народный депутат Гео Лерос заявил, что в Раде собирают подписи под призывом к судьям КСУ подать в отставку.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Из-за отмены тюрьму за сокрытие состояния украинцев зовут под КСУ на акцию "Проведем судей-предателей в Ростов".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию .
- Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкова на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПКи "некоторых политиков".
- Назка закрыла реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решениями КСУ относительно антикоррупционных органов и могут приостановить безвиз .
- Советник председателя ОПГ Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал "обязательной" замене судей КСУ за решения по е-декларирования.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил , что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало Назка безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал действия КСУ признаком наличия плана против основ государственности .
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку .
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