Зеленский призвал Тупицкого уйти в отставку

3 ноября, 2020, 09:18

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина .

"Мне кажется, что сегодня мы говорим, в принципе, об одном человеке - председателе Конституционного суда, г Тупицком. Я не хочу обидеть его, но мне кажется, что если у него есть и осталось хоть какое-то достоинство, а у него есть семья, есть рядом люди, которые видят реакцию общества, политиков, президента, то чтобы выйти из этой ситуации, чтобы люди не ломали голову, как принимать тот или иной закон, он должен просто уйти в отставку ", - сказал президент.

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Зеленский считает, что такое решение было бы "самым либеральным, которое может быть сегодня".