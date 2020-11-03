Зеленский призвал Тупицкого уйти в отставку
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина .
"Мне кажется, что сегодня мы говорим, в принципе, об одном человеке - председателе Конституционного суда, г Тупицком. Я не хочу обидеть его, но мне кажется, что если у него есть и осталось хоть какое-то достоинство, а у него есть семья, есть рядом люди, которые видят реакцию общества, политиков, президента, то чтобы выйти из этой ситуации, чтобы люди не ломали голову, как принимать тот или иной закон, он должен просто уйти в отставку ", - сказал президент.
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Зеленский считает, что такое решение было бы "самым либеральным, которое может быть сегодня".
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- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- НАПК закрыла реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил , что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- 2 ноября журналисты опубликовали аудиозапись, где якобы президент Зеленский обращается к нардепам "слуг" с просьбой поддержать его неотложный законопроект, обусловленный решением КСУ .
- Народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Янченко внесла в ВР законопроект о лишении бюджетного финансирования КСУ.
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