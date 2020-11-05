Шмыгаль: Ситуация с КСУ не повлияет на сотрудничество с МВФ
5 ноября, 2020, 17:19
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация с Конституционным судом не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом
Об этом он заявил в комментарии журналистам 5 ноября, передает Еспресо.TV.
На вопрос повлияет ли ситуация с КС на сотрудничество с МВФ, Шмыгаль ответил: "Нет, не повлияет, потому что Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения: свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, нацеленные и прописанные в наших международных обязательствах".
Он отметил, что МВФ обеспокоенно наблюдает за ситуацией, но понимает реформаторские устремления Украины, поэтому это не влияет на финансирование и выполнение программы.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.
- 3 ноября, народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов зачитал в Раде обращение от нардепов "различных политических фракций и групп" с призывом к судьям КСУ, которые поддержали решение об отмене криминализации недостоверного декларирования, подать в отставку.
- Так, 4 ноября народные депутаты принесли в Конституционный суд подписанное более чем 200 коллегами заявление с обращением к 11 судьям КСУ добровольно подать в отставку из-за поддержки решения об отмене е-декларирования.
- Впоследствии, Секретариат Конституционного суда зарегистрировал заявление более чем 200 народных депутатов, которой они призвали 11 судей КСУ добровольно подать в отставку из-за поддержки решения об отмене е-декларирования.
- Судьи Конституционного суда, голосовали против решения о е-декларировании, зявили, что временно не будут участвовать в работе суда из-за публикации в СМИ проектов его решений.
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