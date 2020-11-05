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Espreso.tvОбществоШмыгаль: Ситуация с КСУ не повлияет на сотрудничество с МВФ

Шмыгаль: Ситуация с КСУ не повлияет на сотрудничество с МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация с Конституционным судом не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом

Об этом он заявил в комментарии журналистам 5 ноября, передает Еспресо.TV.

На вопрос повлияет ли ситуация с КС на сотрудничество с МВФ, Шмыгаль ответил: "Нет, не повлияет, потому что Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения: свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы,  нацеленные и прописанные в наших международных обязательствах".

Он отметил, что МВФ обеспокоенно наблюдает за ситуацией, но понимает реформаторские устремления Украины, поэтому это не влияет на финансирование и выполнение программы.

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