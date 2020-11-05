Голосовали против решения о е-декларировании: четверо судей КСУ отказались ходить на заседания, - СМИ
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в ОПУ.
Судьи Сергей Головатый, Олег Первомайский, Виктор Колесник и Василий Лемак считают недопустимым публикацию в СМИ проектов решений КСУ.
Они планируют отказаться от участия в заседаниях до тех пор, пока кризис вокруг КСУ не будет решен.
Как известно, согласно закону о КСУ, на заседаниях Палаты, которая рассматривает конституционность актов Президента, Кабмина и Верховной Рады, должны присутствовать не менее 12 судей. На данный момент в КСУ 15 судей, так что отказ четырех из них участвовать в заседаниях заблокирует работу Палаты.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.
- 3 ноября, народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов зачитал в Раде обращение от нардепов "разных политических фракций и групп" с призывом к судьям КСУ, которые поддержали решение об отмене криминализации ложного декларирования, подать в отставку.
- Так, 4 ноября народные депутаты принесли в Конституционный суд подписанное более чем 200 коллегами заявление с обращением к 11 судьям КСУ добровольно подать в отставку из-за поддержки решения об отмене е-декларирования.
- Впоследствии, Секретариат Конституционного суда зарегистрировал заявление более чем 200 народных депутатов, которым они призвали 11 судей КСУ добровольно подать в отставку из-за поддержки решения об отмене е-декларирования.
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