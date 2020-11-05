Голосовали против решения о е-декларировании: четверо судей КСУ отказались ходить на заседания, - СМИ

5 ноября, 2020, 16:50

Судьи Конституционного суда, голосовавшие против решения о е-декларированит, временно не будут участвовать в работе суда из-за публикации в СМИ проектов его решений

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в ОПУ.

Судьи Сергей Головатый, Олег Первомайский, Виктор Колесник и Василий Лемак считают недопустимым публикацию в СМИ проектов решений КСУ.

Они планируют отказаться от участия в заседаниях до тех пор, пока кризис вокруг КСУ не будет решен.

Как известно, согласно закону о КСУ, на заседаниях Палаты, которая рассматривает конституционность актов Президента, Кабмина и Верховной Рады, должны присутствовать не менее 12 судей. На данный момент в КСУ 15 судей, так что отказ четырех из них участвовать в заседаниях заблокирует работу Палаты.

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