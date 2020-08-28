Уволить Сытника может только Зеленский, - нардеп

28 августа, 2020, 22:26

Уволить директора НАБУ Артема Сытника может только президент Владимир Зеленский

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал первый заместитель главы комитета Совета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин.

"Сытник вполне легитимный директор НАБУ до того момента, пока указ о его отставке не будет подписан президентом Зеленским. Конституционный суд не имеет полномочий его уволить. Он может признать, что определенный акт соответствует Конституции или нет и предложить какие-то решения, чтобы эту ошибку исправить" , - уточнил депутат.

Юрчишин добавил, что на данный момент только Зеленский может уволить Сытника с должности.

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"Как он будет выполнять решение КСУ, пока не понятно. Или он сразу уволит Сытника, или он предложит изменения в закон, а к моменту их принятия оставит Сытника в должности. Это полностью в его полномочиях, так что мяч на поле Зеленского", - отметил депутат.