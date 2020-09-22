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Espreso.tvОбществоКСУ не заявлял, что Сытника должны уволить, - председатель комитета Рады

КСУ не заявлял, что Сытника должны уволить, - председатель комитета Рады

Председатель комитета ВР по вопросам антикоррупционной деятельности Анастасия Радина заявила, что парламент должен привести действующий закон о НАБУ в соответствие Конституции

Об этом Радина сообщила в эфире 24 канала.

"Конституционный суд не говорил о том, что мы должны уволить Артема Сытника и как этот вопрос должен быть решен. Соответственно, когда коллеги говорят, что необходимо уволить Сытника и привести закон в соответствие с Конституцией - они манипулируют", - отметила Радина.

По ее словам, есть несколько законопроектов, которые предлагают модели приведения в соответствие с Конституцией закона о НАБУ.

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"Я предостерегаю коллег от попытки под предлогом решения КСУ опять начинать попытку увольнения Артема Сытника. Такие попытки могут выглядеть как политическая атака", - сказала Радина.

Она считает, что нужно предусмотреть, чтобы Сытник оставался на должности, пока с помощью конкурсной процедуры не назначат нового человека.

  • 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
  • 16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.

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