"Сытник не уволен": в КСУ объяснили решение о неконституционности назначения директора НАБУ
Об этом рассказал судья КСУ Игорь Слиденко в комментарии РБК-Украина.
"Признание указа неконституционным не означает, что господин Сытник уволен. По моему мнению, необходимо осуществить определенные действия для того, чтобы он избавился от своей должности", - заявил судья.
По его словам, решения Конституционного суда имеют исключительно перспективное действие, Они не несут никаких последствий прошлым событиям.
"Поэтому действия господина Сытника на его должности были абсолютно законными, и сомневаться в этом нет никаких оснований", - подчеркнул он.
Он подчеркнул, что общественность давно говорила о проблеме с конституционностью назначения директора НАБУ.
"Все в Украине прекрасно понимали, что эта история абсолютно неконституционная с самого начала", - добавил судья КСУ.
- Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
- В Национальном антикоррупционном бюро Украины прокомментировали решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором бюро.
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