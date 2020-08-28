"Сытник не уволен": в КСУ объяснили решение о неконституционности назначения директора НАБУ

28 августа, 2020, 21:27

В Конституционном суде разъяснили решение о неконституционности указа о назначении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника

Об этом рассказал судья КСУ Игорь Слиденко в комментарии РБК-Украина.

"Признание указа неконституционным не означает, что господин Сытник уволен. По моему мнению, необходимо осуществить определенные действия для того, чтобы он избавился от своей должности", - заявил судья.

По его словам, решения Конституционного суда имеют исключительно перспективное действие, Они не несут никаких последствий прошлым событиям.

"Поэтому действия господина Сытника на его должности были абсолютно законными, и сомневаться в этом нет никаких оснований", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что общественность давно говорила о проблеме с конституционностью назначения директора НАБУ.

"Все в Украине прекрасно понимали, что эта история абсолютно неконституционная с самого начала", - добавил судья КСУ.

Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины прокомментировали решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором бюро.