Инициатива является личным мнением отдельного депутата: "слуги народа" не потребуют отменить второй тур местных выборов

21 октября, 2020, 21:55

Партия "Слуга народа" заявила, что не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса. Официально опровергаем информацию, которую распространяют СМИ. Эта инициатива является личным мнением отдельного депутата и не совпадает с позицией партии "Слуга народа". К тому же избирательный процесс находится на финишной прямой, поэтому подобные изменения в нем невозможны", - говорится в заявлении.

Партия «Слуга народа» не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса. Официально ... Опубликовано Слуга Народа среда, 21 октября 2020 года

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