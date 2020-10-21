Инициатива является личным мнением отдельного депутата: "слуги народа" не потребуют отменить второй тур местных выборов
21 октября, 2020, 21:55
Партия "Слуга народа" заявила, что не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса
Об этом сообщила пресс-служба партии.
"Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса. Официально опровергаем информацию, которую распространяют СМИ. Эта инициатива является личным мнением отдельного депутата и не совпадает с позицией партии "Слуга народа". К тому же избирательный процесс находится на финишной прямой, поэтому подобные изменения в нем невозможны", - говорится в заявлении.
Партия «Слуга народа» не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса. Официально ...Опубликовано Слуга Народа среда, 21 октября 2020 года
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- Напомним, что нардеп от "Слуги народа" Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает отменить второй тур местных выборов в связи с пандемией COVID-19.
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