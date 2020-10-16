Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула

18 октября, 2020, 09:06

На выборы 25 октября Борис Филатов попытается во второй раз победить в борьбе за пост мэра Днепра

Еспресо.TV рассказывает в этой статье о главных кандидатах на должность мэра Днепра.

(Наш город)

Первое место в предвыборных рейтингах занимает Борис Филатов, который является действующим мэром Днепра. На свой второй мэрский срок он идет с партией "Предложение", которая была создана как политический проект мэров областных центров.

Медийно известным на всеукраинском уровне Филатов стал как один из ведущих менеджеров команды Коломойского образца 2014 года. Борис был депутатом Верховной Рады VIIИ созыва от партии УКРОП и заместителем председателя Днепропетровской ОГА (2014). Руководил областной госадминистрацией тогда Коломойский.

Осенью 2015 года был выдвинут партией УКРОП на должность городского головы Днепра. В первом туре занял 2-е место, набрав 35% голосов избирателей. Первое место занял Александр Вилкул . Во втором туре Филатов одержал победу, набрав 52% голосов. За Вилкула проголосовали 45%.

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Тогда Филатов воспринимался как представитель команды Коломойского. Однако с течением времени отношения между Филатовым и Коломойским испортились.

В конце 2018 года он заявил о выходе из партии УКРОП. Филатов позволяет себе сейчас называть Коломойского "бородатой бабушкой" и "мразота", а Коломойский Филатова - хамом.

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(Facebook Загид Краснов)

Загид Краснов является секретарем горсовета Днепра. В предвыборных опросах он вместе с Александром Вилкулом занимает вторую-третью строчку.

Лидер общественной организации "Гражданская сила" и предприниматель Краснов не очень известен на всеукраинском уровне. Однако это не мешает ему уже не первый год быть активным участником в борьбе за место днепровского мэра.

В начале 2010 года Краснов был руководителем днепровского штаба кандидата в президенты Сергея Тигипко. В июле того же года Краснов заявил о намерениях баллотироваться на пост мэра. На выборах он занял четвертое место.

11 мая 2012 года Краснова был арестован по подозрению в совершении ДТП в Днепропетровске. В результате столкновения Porsche Краснова с легковым автомобилем водитель последнего погиб. Впоследствии дело закрыли "в связи с отсутствием преступления".

В 2012 году Краснов присоединился к движению "Украинский выбор" во главе с Виктором Медведчуком. В 2015 году бизнесмен политик повторно потерпел поражение на выборах мэра Днепра. Краснов занял тогда третье место.

В 2019 году Краснов участвовал во внеочередных выборах в Верховную Раду. Он баллотировался как самовыдвиженец по двадцать пятое мажоритарному округу. На этот раз он получил 14% голосов, уступив Бужанский ( "Слуга народа").

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(Facebook Александра Вилкула)

Александр Вилкул был народным депутатом V-VI созывов от Партии регионов.

В 2010 - 2012 годах занимал должность председателя Днепропетровской ОГА. Затем работал в Кабмине Азарова на посту вице-премьера.

Был депутатом VIII созыва от "Оппозиционного блока" и выдвигался в президенты Украины в 2019-м. На выборах занял восьмое место. Баллотировался в ВР IX созыва, но партия "Оппозиционный блок" не преодолела проходной барьер.

"Оппоблок" часто путают с "Оппоплатформой". Эти два ответвления бывшей Партии регионов разделились в конце 2018 года. "Оппоблок" с тех пор считается близким к Ахметову.

Отметим, что на этих выборах экс-глава Днепропетровской ОГА выдвигается от собственного "Блока Вилкула - Украинская перспектива".

(Facebook Геннадия Рыженко)

Сергей Рыженко является кандидатом от "Слуги народа". В 2010 году занимал должность первого заместителя министра здравоохранения. А с декабря 2010 по июнь 2011 года работал в должности председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы. С 2011 года он работает главным врачом Днепропетровской областной больницы имени Мечникова.

В политике Рыженко пытается занимать провластную позицию. С 2010 по 2015 годы он был депутатом облсовета от Партии регионов, с 2015-го - от БПП "Солидарность". После объявления об участии Рыженко на выборах от "Слуги народа", его исключили из фракции "евросолидарности" в облсовете.

Выдвижение Рыженко стало некоторой неожиданностью. Еще летом считалось, что от "слуг" на мэра пойдет скандально известный нардеп Макс Бужанский, которого поддерживают не менее одиозный Александр Дубинский. Однако, в итоге Бужанский остался вне выборов мэра.

(Facebook Татьяны Рычкова)

Татьяна Рычкова баллотируется в мэры Днепра от "Европейской солидарности". Она участвовала в боевых действиях на Донбассе в 2014 году. Также она известна как волонтер. Занималась сбором средств для военнослужащих 25-й бригады.

В 2015 году Рычкова назначили на должность помощника министра обороны Степана Полторака.

В 2016 году Рычкова была выбрана на довыборах в Верховную Раду по мажоритарному округу №27 в Днепре. Довыборы были назначены после сложении депутатского мандата мэром Филатовым.

Рычкова получила поддержку 44% избирателей, а ее соперник - Загид Краснов набрал 36%.

Работала в составе фракции БПП. На выборах 2019 выдвигалась от "Европейской солидарности" в том же округе, но проиграла кандидату от "Слуги народа" Медянику.

(Facebook МГЕР Куюмчана)

Мгер Куюмчан является заместителем председателя Днепровской областного совета. На должность мэра Днепра он баллотируется от партии "ВО Батькивщина". Куюмчан течение четырех лет возглавляет Днепровский центр партии. В 2014 году Куюмчан неудачно участвовал в выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу.

С 2014 года он занимается волонтерством. В частности, отправлял в зону АТО обмундирование и продовольствие.

(Facebook Виталия Жеганського)

Виталий Жеганський баллотируется на пост мэра Днепра от партии "Голос". С 2008 по 2014 год он занимался предпринимательством. Затем был председателем Днепровского районного совета.

Жеганський является сопредседателем коалиции общественных организаций "Днепровские реформы".

(Facebook Сергея Никитина)

Еще один участник выборов Сергей Никитин возглавляет Днепровскую партийную организацию ОПЗЖ, а также фракцию "За жизнь" в горсовете. В городском совете он возглавляет комиссию по вопросам коммунальной собственности и энергосбережения.