Выборы в Одессе: пророссийские заявления и шоу-биз

22 октября, 2020, 07:00

На выборах мэра Одессы заметно участие значительного количества пророссийских кандидатов. Также к выборам присоединились представители городского шоу-бизнеса

Еспресо.TV в этой статье знакомит с основными кандидатами на пост мэра Одессы.

Фото: Facebook Геннадия Труханова

В выборах принимает участие действующий мэр Одессы Геннадий Труханов. В предвыборных опросах он занимает первое место.

На выборах 2012 года Труханов был избран народным депутатом от Партии регионов по одномандатному округу № 136. В Раде был председателем подкомитета по вопросам взаимодействия с государственными органами комитета по вопросам верховенства права и правосудия.

В 2014 году победил на внеочередных выборах мэра Одессы набрав 43% голосов избирателей. С 2015 года руководил политическим движением «Доверяй делам».

На выборах в октябре 2015 года переизбран мэром Одессы (52% голосов).

Труханов известен своей пророссийской позицией. В этом плане его ставят в один ряд с мэром Харькова Кернесом.

В июне 2013 года Труханов подписал обращение депутатов от Партии регионов и КПУ в польский Сейм с просьбой "признать Волынскую трагедию геноцидом в отношении польского населения и осудить преступные деяния украинских националистов".

В 2016 году после опубликования так называемых Панамских документов оказалось, что Труханов при регистрации оффшорных компаний на Британских Виргинских островах указывал российское, а не украинское гражданство.

Перед этими выборами Труханов, так же как и Кернес, решил вернуть на карту города фамилию сталинского военачальника Жукова. Труханов сказал, что в Одессе надо вернуть улицам прежние названия, которые были переименованы решением экс-головы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Отметим, что одесский проспект Маршала Жукова в 2016 году был переименован в проспект Небесной Сотни. Установленный там бюст Жукова демонтировали.

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Труханов является фигурантом двух уголовных дел: о недостоверном декларировании, а также дела о завладении бюджетными средствами в сумме более 92 млн гривен в результате приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной стоимости.

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Фото: Facebook Олега Филимонова

КВН так КВН. Видимо так решили в партии "Слуга народа" и, для того чтобы поддержать миф об Одессе как о городе шутников, выдвинули в мэры юмориста Олега Филимонова.

В период советской перестройки Филимонов был звездой одесской команды КВН. С 1991 по 2005 год был участником юмористического телепроекта "Джентльмен-шоу".

В свободное от шоу-биза время Филимонов преподавал в Одесском государственном университете, заведовал кафедрой романо-германской филологии. Ранее он не работал на должностях, связанных с управлением городом.

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Фото: Facebook Николая Скорика (на фото он в центре)

Еще одним участником выборов стал Николай Скорик от ОПЗЖ.

С мая 2006 года по ноябрь 2010-го он работал головой Одесского облсовета. В ноябре 2013 года был назначен председателем Одесской областной администрации.

На президентских выборах 2014 года поддерживал Сергея Тигипко.

Скорик избирался народным депутатом 8-го и 9-го созывов. В 2014 году избран от «Оппозиционного блока» по партийному списку (№10). В 2019-м прошел в Раду в списке ОПЗЖ под номером 16.

В августе 2019 года Скорик на суде поддержал подозреваемых в трагедии в Одессе 2 мая участников антимайдана Мефедова и Долженкова, которым инкриминировали провоцирование массовых беспорядков. Подозреваемые вышли под залог, который собрали Скорик с другими членами ОПЗЖ.

Фото: Facebook Петра Обухова

От "Европейской солидарности" в выборах участвует бизнесмен и программист Петр Обухов.

С 2011 года он работал над городскими интернет-проектами. В частности, разработал приложение сервиса такси "Бонд".

В 2014 году баллотировался от "Блока Петра Порошенко" в Верховную Раду (176-й номер в списке). Не был выбран.

В 2015 году также неудачно баллотировался в одесской областной совет на выборах в мажоритарном округе. Представлял на выборах "Блок Петра Порошенко".

Обухов также известен как основатель издания "Думская". Его считают другом нардепа от ЕС Алексея Гончаренко.

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Участником выборов от партии "Наш край" является Евгений Червоненко.

Народный депутат IV созыва стал широко известен в украинской политике в 2004 году, когда возглавил охрану Виктора Ющенко.

После победы первого Майдана Червоненко занимал ряд важных должностей. Был в 2005 году министром транспорта и связи Украины, затем возглавлял Запорожскую областную государственную администрацию (2005-2007 годы).

После работы в Запорожской ОГА в декабре 2007 года назначен председателем Агентства по вопросам подготовки и проведения Евро-2012. Однако попытка Червоненко приобщиться к Евро-2012 оказалась неудачной. В ноябре 2008 года правительство приняло решение о ликвидации Нацагентства по Евро-2012. Подготовкой к проведению чемпионата занимались другие люди.

Во время последних выборов Червоненко баллотировался в Верховную Раду самовыдвиженцем от Малиновского района Одессы (округ №134). Занял второе место, уступив кандидату от "Слуги народа" Колеву.

Фото: Facebook Эдуарда Гурвица

В выборах одесского мэра участвует ветеран городской политики Эдуард Гурвиц.

Он был дважды мэром Одессы (с 1994 по 1998 год и с 2005 года по 2010-й). Также Гурвиц трижды избирался народным депутатом Украины (в 1994 году - от "Народного движения", в 2002-м - по списку "Нашей Украины", а в 2012 году - по списку партии "УДАР").

Гурвиц участвовал в выборах мэра Одессы в 2015 году, однако по итогам голосования занял третье место.

Фото: Facebook Сергея Кивалова

Еще одним участником выборов является президент университета "Одесская юридическая академия" Сергей Кивалов.

В 2004 году во время первого и второго тура выборов президента занимал должность председателя ЦИК. Именно с действиями Кивалова была связана большая часть обвинений со стороны общественности относительно многочисленных случаев фальсификаций.

После того как по решению Верховного суда был назначен повторный второй тур выборов (так называемый третий тур), Кивалов был отстранен от должности. В украинскую историю тогда вошел под прозвищем "Пидрахуй", которое дали ему активисты Майдана.

Отметим также, что Кивалова шесть раз избирали народным депутатом. На этих выборах он представляет "Морскую партию Сергея Кивалова".

Фото: Думская

Партия "Победа Пальчевского" выдвинула на пост мэра адвоката Максима Болдина.

При мэре Гурвице Болдин руководил юридическим департаментом Одесского горсовета. Он фигурировал в уголовном деле о незаконном отчуждении объектов коммунальной собственности, но вина доказана не была.

Болдин последнее время был известен как защитник одного из фигурантов дела Гандзюк Игоря Павловского. Активисты инициативной группы «Кто заказал Катю Гандзюк» обвиняли его в даче ложных показаний о якобы неудовлетворительном состоянии здоровья Павловского, что позволило подозреваемому выйти на свободу.

Летом 2019 года "слуги народа" рассматривали Болдина как одного из кандидатов на пост главы Одесской ОГА.

Фото: Facebook Сергея Варламова

Еще одним участником выборов является голова одесского отделения "Национального Корпуса" Сергей Варламов.

На прошлогодних выборах как самовыдвиженец он баллотировался в Раду по 135-му округу в Одессе. Варламов заявляет, что приоритетными задачами партии в Одессе являются реставрация исторического центра, остановка хаотической застройки и "возвращение пляжей одесситам".

Партию "Голос" в Одессе представляет предприниматель Наталья Делиева. Делиева является главой "Ассоциации женщин Украины" и "Первого благотворительного театрального фонда".

Так же как и Филимонов, Делиева имеет отношение к одесскому шоу-бизу. Муж Натальи - Лев Делиев является братом Георгия Делиева, художественного руководителя шоу-труппы "Маски". Наталья в свою очередь была продюсером театра "Маски" и "Дома клоунов". Также она организовывала фестивали "Комедиада" и "Рыжий город".

Фото: Facebook Сергея Калинчука

Партия "За будущее" выдвинула на выборах мэра хирурга Сергея Калинчука.

С января 2011-го до апреля 2012 года он возглавлял управление здравоохранения Одесского городского совета. С декабря 2013-го по март 2015 года занимал должность заместителя председателя Одесской ОГА по гуманитарным вопросам.

Выборы в Одессе не были бы "одесскими", если бы в них не участвовал такой кандидат как... Дарт Вейдер. По данным ЦИК, ему 38 лет, работает в общественной организации "Мото хелс".