Битва за Киев: кто бросил вызов Кличко в борьбе за столичную власть

5 октября, 2020, 13:14

25 октября в Украине пройдут местные выборы. В Киеве борьбу за место мэра будут вести два десятка кандидатов, представляющих весь спектр украинского политикума

Еспресо.TV предлагает посмотреть, кто участвует в выборах мэра Киева, какие партии они представляют и с какими достижениями и скандалами подошли к этой избирательной кампании.

(Facebook Виталия Кличко)

В выборах участвует действующий мэр города Виталий Кличко. На выборах 2020 года Кличко выдвигается от партии УДАР.

Кличко занимает первое место в предвыборных опросах. Он имеет стабильную поддержку значительной части киевлян. Сторонники Кличко указывают на то, что ему почти нет серьезной альтернативы среди кандидатов на место мэра.

Критики Кличко жалуются на якобы плохое внимание мэра к вопросам столичного благоустройства и развития инфраструктуры. В частности, они напоминают, что за семь лет его правления не было открыто ни одной станции метро.

Кличко уже дважды побеждал на выборах мэра Киева. 25 мая 2014 года он был избран мэром, набрав 56,7% голосов избирателей. 16 ноября 2015 года Кличко победил во втором туре Борислава Березу, набрав 65,5% голосов.

После прихода к власти президента Зеленского некоторое время была угроза конфликта вокруг мэрства Кличко. 4 сентября 2019 года Кабмин внес президенту представление об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.

Однако после отставки Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента отношения между Банковой и Кличко улучшились. О возможности указа президента о снятии Кличко с должности уже не вспоминают.

(Facebook Сергея Притулы)

Сергей Притула выступает на этих выборах как кандидат от партии "Голос". Шоумен, телеведущий, занимался волонтерской деятельностью, выглядит как патриотическая, проукраинская альтернатива многочисленным "кварталовцам" во власти.

Во время парламентских выборов 2019 года Притула баллотировался в народные депутаты Украины от партии "Голос" под №30 в избирательном списке.

Притула известен своей помощью военным. Еженедельно с начале 2014 года он собирает в холле "Нового канала" вещи для помощи участникам АТО/ООС. На денежные пожертвования Притула покупал для военных нужд автомобили, лекарства, беспилотники, приборы ночного видения и другую военную оптику.

Часть денег, заработанных выступлениями, Сергей тоже тратит на помощь армии. В Тернополе он создал реабилитационный центр для пострадавших от войны. По волонтерскую деятельность Притула награжден орденом "За заслуги" III степени (2019).

Летом 2015 года Сергей женился на Екатерине Сопельник из Донецка. Сестра Екатерины, Светлана Сопельник, является женой регионала Виталия Хомутынника.

(Facebok Ирины Верещук)

Народный депутат Ирина Верещук выдвигается в мэры столицы от "Слуги народа".

В 2019 году Верещук работала представителем Кабмина в Раде.

Она имеет опыт работы мэром в городе Рава-Руска (2010-2015). Рава-Руска расположена на Львовщине, почти на границе с Польшей. Население города составляет примерно 8 тысяч человек.

Верещук ведет активную кампанию, которая вызвала противоречивую реакцию в социальных сетях. В частности, много комментариев появилось после ее видео с полетами над мостом с зонтиком и появлением в мужском туалете, где она преследовала парня, бросившего грязную салфетку на асфальт.

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(Facebook Андрея Пальчевский)

Основатель клиники "Евролаб" и телеведущий Андрей Пальчевский баллотируется от собственной партии "Победа Пальчевского".

Пальчевский ведет активную рекламную кампанию на улицах города. Его билборды в большом количестве можно увидеть в разных районах столицы. Эксперты пока не могут сказать, является ли успешной такая активность кандидата.

Пальчевский закончил свое время Военный институт иностранных языков Министерства обороны СССР в Москве, где готовили военных разведчиков, переводчиков и пропагандистов. 6 лет работал переводчиком в Лаосе.

Украинское гражданство получил в августе 2009 года. С марта по июль 2010 года работал первым заместителем министра по делам семьи, молодежи и спорта в правительстве Азарова.

Отметим, что совладелец клиники Евролаб - гражданин России Алексей Кириллов. Во время второго тура выборов президента 5 апреля 2019 года кандидат Зеленский сдал анализы в этой клинике.

(Facebook Александра Попова)

Также на выборах зарегистрирован Александр Попов, который является кандидатом от "Оппозиционного платформы - За жизнь". Попов занимал должность председателя КГГА с 2010 по 2013 год. Власть "регионалов" сначала сделала Попова первым заместителем мэра Леонида Черновецкого, а потом его указом президента Януковича был назначен главой КГГА.

После чудаковатого Черновецкого Попов выглядел как вменяемый мэр, который открывает станции метро и ремонтирует дороги. Однако катастрофической для его имиджа стала метель 22 марта 2013 года. Попов тогда был за пределами Украины, его заместители не взяли на себя ответственность за борьбу с непогодой. Грузовикам не запретили въезд в город, а снегоуборочная техника почти не вышла на улицы. В итоге Киев замело так, что город оказался на несколько дней заблокирован. На дорогах были сугробы и не работал общественный транспорт.

Окончательно имидж Попова добило избиение студентов на Евромайдане в ночь на 30 ноября 2013 года. Сами "регионалы" назвали Попова одним из виновников жестоких действий милиции, вызванных якобы необходимостью установить на Майдане новогоднюю елку. Трудно сказать мог ли Попов тогда управлять действиями МВД, однако его карьера пошла на спад именно в дни Революции Достоинства.

(Facebook Алексея Кучеренко)

От ВО "Батькивщина" выдвигается народный депутат Алексей Кучеренко. Его в последнее время часто приглашают в эфиры различных ток-шоу, где Кучеренко выступает как эксперт по коммунальным вопросам.

Кучеренко был министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (2007-2010).

Трудно сказать чем он запомнился на этом посту за три года работы. Возможно, это произошло потому что полномочия министерства не были четко определены. Все-таки значительная часть сферы ЖКХ - это ответственность местных органов власти.

(Facebook Александра Омельченко)

В выборах участвует Александр Омельченко, возглавлявший КГГА с 1996 по 2006 год. Омельченко сейчас 82 года.

(Facebook Сергея Гусовского)

Владельца ресторанного бизнеса Сергея Гусовского выдвинула в мэры партия "За будущее".

С 2014 года Гусовский возглавлял фракцию "Самопомич" в Киевсовете. В 2018 году из-за скандала с выделением земли семье однопартийца, Гусовского и еще 3-х депутатов исключили из партии "Самопомич".

Тогда Гусовский и еще 17 депутатов вышли из фракции и создали депутатскую группу "Киевская команда", которую он и возглавил.

Ресторатор является внуком гендиректора киевского завода "Арсенал" Сергея Гусовского. Сейчас в честь Гусовского названа улица на Печерске, возле одного из бывших корпусов завода.

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(Facebook Андрея Ильенко)

На мэра Киева также выдвигается народный депутат VII и VIII созывов, заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

В 2012 году Ильенко был избран депутатом Верховной Рады в округе №215 в Киеве.

В 2014 году он повторно был избран депутатом от того же округа. В Раде 8-го созыва был внефракционным депутатом.

(Facebook Юрия Левченко)

Юрий Левченко баллотируется от партии "Народовладдя". Нардеп VIII созыва запомнился настойчивостью при рассмотрении в сессионном зале своих поправок к различным законопроектам. Почти до конца 2019 года Левченко был одним из заметных спикеров ВО "Свобода".

5 ноября 2019 года Левченко заявил о выходе из ВО "Свобода". Вместе с ним из партии и одноименной фракции в Киевсовете вышли депутаты и экс-помощьники Левченко Прохор Антоненко и Святослав Кутняк.

В последнее время Левченко позиционирует себя как борец с якобы незаконными застройками в Киеве.

(Facebook Борислава Березы)

В выборах принимает участие экс-нардеп Борислав Береза. В 2015 году он вышел во второй тур выборов мэра Киева. За Березу в первом туре было отдано 8,84% голосов. Во втором туре Береза набрал 32,30% и уступил Кличко.

От Радикальной партии в мэры Киева идет Михаил Поживанов. Поживанов был народным депутатом Верховной Рады ІІ, IV-VI созывов. Он работал мэром Мариуполя в период с 1994 по 1998 годы.

(Facebook Игоря Смешко)

Среди кандидатов также лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко. Смешко возглавлял СБУ в 2003-2005 годах. В этот период он запомнился в частности участием в ужине, во время которой было якобы отравлен кандидата в президенты Виктор Ющенко.

Также экс-глава СБУ участвовал в выборах президента в 2019 году. На этих выборах он занял шестое место.

(Facebook Сергея Шахова)

Сергей Шахов баллотируется в мэры Киева от партии "Наш край". Народный депутат VIII-IX созывов, был избран в Раду по мажоритарному округу в Луганской области. Член депутатской группы "Довира".

До своего участия в выборах мэра Киева Шахов позиционировал себя как представитель Луганщины.

(Facebook Виктора Петрука)

В мэры также баллотируется бывший главный специалист Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Виктор Петрук. Петрук известен своим проектом реконструкции Шулявского путепровода, который отклонила КГГА. Кличко решил тогда делать более простой проект развязки на Шулявке.