Выборы в Харькове: удержит ли власть Кернес

12 октября, 2020, 12:59

25 октября в Харькове состоятся выборы мэра. Неожиданная интрига этих выборов связана со слухами о плохом состоянии здоровья мэра Кернеса

Еспресо.TV продолжает знакомить с кандидатами на должности мэров в ведущих украинских городах. В этой статье мы предлагаем вспомнить основных участников избирательной гонки в Харькове.

В выборах участвует действующий мэр Геннадий Кернес. Он является кандидатом от "Блока Кернеса - Успешный Харьков". В предвыборных опросах Кернес занимает первое место.

Кернес работает мэром Харькова с 2010 года. Дважды побеждал на выборах мэра (2010, 2015 годы). В свое время он был членом Партии регионов, партий "Возрождение" и "Оппозиционный блок". В 2015 году выдвигался в мэры именно от партии "Возрождение".

В апреле 2014 года на Кернеса было совершено покушение. Из-за полученных в результате покушения травмы он стал передвигаться в инвалидной коляске.

Сторонники Кернеса считают его "крепким хозяйственником", который неплохо отремонтировал центральную часть города. Критики напоминают о его сомнительное отношение к российской агрессии против Украины и участие в антимайдановском движении.

Текущую кампанию Кернес проводит находясь вне публичной плоскости. С 10 сентября он на больничном. 15 сентября мэрия официально подтвердила, что у политика коронавирус и двустороннее воспаление легких. Ночью 17 сентября Кернеса перевезли на лечение в Германию, в клинику "Шарите".

8 октября адвокат Анатолий Родзинский заявил, что Кернес перенес инсульт и потерял возможность говорить. Окружение Кернеса опровергло эту информацию.

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(Facebook Александра Фельдмана)

Александр Фельдман баллотируется на пост мэра от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Он, так же как и Кернес, является ветераном харьковской политики. За место мэра Александр ведет борьбу уже почти 15 лет.

Фельдман был нардепом 4-го, 5-го, 6-го, 8-го и 9-го созывов. За этот период он успел быть как членом "Батькивщины" (2005-2011) так и Партии регионов (с 2011 года). Как можно увидеть, Фельдман присоединился к Тимошенко после первого Майдана, когда БЮТ был на взлете, и покинул ее после того как Янукович стал президентом.

Фельдман также является президентом общественной организации "Украинский еврейский комитет". Представитель этой организации Эдуард Долинский известный своими пророссийскими заявлениями, которые активно распространяет в социальных сетях.

В Харькове Фельдман известный как владелец рынка "Барабашово", одного из крупнейших рынков в Украине. Периодически в СМИ попадают новости о силовом выяснения отношений относительно сфер влияния на этом рынке.

(Facebook Алексея Кучера)

Алексей Кучер выдвигается на пост мэра от "Слуги народа". С 5 ноября 2019 года возглавляет Харьковскую областную государственную администрацию. До этого он был депутатом ВР от партии "Слуга народа".

До своего прихода в политику Кучер работал в суде и прокуратуре, занимался адвокатской работой. В частности, был адвокатом одного из фигурантов "дела о рюкзаках Авакова" - Владимира Литвина.

В медиа Кучер стал более известен после трагической гибели самолете АН-26 у Чугуева. Его обвиняли неподготовленность некоторых публичных заявлений после этой трагедии.

В частности, Кучер говорил, что перед аварией Ан-26 самолету, на котором находился сын командующего ВВС Дроздова дали приоритет при посадке . Это могло повлиять на успешное приземление Ан-26. В ВВС потом опровергли это заявление. Данное утверждение Кучера было названо " ложью и манипуляцией ".

(Пресс-центр "Европейской солидарности")

Харьковский волонтер и бизнесмен Олег Абрамичев идет на пост мэра от партии "Европейская солидарность".

Является соучредителем организации "Благотворительный фонд Сергея Жадана".

Как заявили в партии, "в течение шести лет войны Абрамичев проехал на своем авто почти 1 млн километров и доставил более 200 тонн помощи военным и гражданским на Донбассе. Неоднократно привозил на фронт известных деятелей культуры - музыкантов, актеров, поэтов и писателей ".

В волонтерских кругах Абрамичев известный под позывным "Пиротехник".

(Facebook Игоря Черняка)

Игорь Черняк является кандидатом от Блока Юлии Светличной. С 2007 года работал юрисконсультом. В 2018 году стал управляющим партнером компании адвокатского объединения "ACF PARTNERS".

В 2014 году создал группу "Сила помощи", которая предоставляет волонтерскую помощь подразделениям ВСУ, Нацгвардии, пограничной службы, добробатив и переселенцам.

В 2015 году он был избран в Харьковский горсовет от "Самопомощи". Но в июле 2017 заявил о выходе из фракции за "разногласия и противоречия по инструментов и целей политической борьбы". С тех пор Черняк остался внефракционным депутатом.

Черняк является давним критиком Кернеса из патриотических позиций. В то же время на этих выборах он выдвигается от Блока Светличной (экс-руководительница Харьковской ОГА). СМИ считают, что Светличная находится в неплохих отношениях как со "слугами народа", так и с "Оппоплатформой".

(Facebook Александры Нарижной)

Александра Нарижна баллотируется на пост мэра Харькова от партии "Голос" . Она архитектор, урбанистки и первая проректорка Харьковской школы архитектуры. Кандидат в мэры возглавляет организацию "Городские реформы", которая занимается проэктам развития районов Харькова.

(Facebook Никиты Соловьева)

Никита Соловьев является кандидатом на выборах от партии "Демократическая сокира". Возглавляет харьковскую городскую организацию "Демсокиры".

Имеет два высших образования: физик-исследователь (Харьковский национальный университет) и юрист (Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого).

В своей биографии Соловьев пишет, что принимал участие в протестах против незаконных застроек и имел отношение к разработке ряда законопроектов. Также Соловьев разработал ряд курсов по физике и математике, финансового и банковского права.

(Kharkiv Today)

Сергей Кушнарев баллотируется в мэры Харькова от партии "Победа Пальчевского". Сергей является братом погибшего в 2007 году экс-главы Харьковской ОГА Евгения Кушнарева.

С 2006 по 2010 год он был депутатом Харьковского горсовета. С 2010 до 2015 Кушнарев работал депутатом Краснокутского районного совета Харьковской области. На выборах в Верховную Раду в 2019 году Кушнарев баллотировался как самовыдвиженец.

(Facebook Михаила Добкина)

Также участником выборов должен был стать бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин. Сначала он заявлял, что будет бороться за место мэра Киева. Однако затем он изменил свое мнение и стал участником гонки в Харькове.

Возможно, что это связано с болезнью Кернеса, относительно которого Добкин выступал как дублер. Однако 4 октября он все-таки снялся с выборов в пользу Кернеса.