Инвесторы "Аркады" планируют перекрыть Крещатик с требованием достройки домов без доплат
12 октября, 2020, 11:20
Инвесторы банка "Аркада" 16 октября собираются на митинг с требованием достройки жилых объектов банка без доплат
Об этом Объединение инвесторов банка "Аркада" сообщил на странице в Facebook.
Согласно сообщению, митинг планируется на 16 октября, пятница.
"Требуем нового застройщика! Достройка всех наших домов без доплат! Земля 176 га Осокорки-Центральные - это наша возможность достройки без доплат", - говорится в сообщении.
- Напомним, 25 августа Национальный банк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным.
- 26 августа утром НБУ ввел в банк "Аркада" временную администрацию для вывода его с рынка.
- По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, пока открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка "Аркада" 9 млрд грн.
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27 августа Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил банк "Аркада" на продажу для вывода его с рынка.
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11 сентября ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам признанного неплатежеспособным банка Аркада.
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25 веренся НБУ объявил о ликвидации банка "Аркада".
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9 октября Объединение инвесторов банка "Аркада" сообщил , что по предварительным подсчетам "Киевгорстроя" на достройку жилых объектов банка необходимо около 7 млрд грн.
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