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Espreso.tvЭкономикаИнвесторы "Аркады" планируют перекрыть Крещатик с требованием достройки домов без доплат

Инвесторы "Аркады" планируют перекрыть Крещатик с требованием достройки домов без доплат


фото: korrespondent
Инвесторы банка "Аркада" 16 октября собираются на митинг с требованием достройки жилых объектов банка без доплат

Об этом Объединение инвесторов банка "Аркада" сообщил на странице в Facebook.

Согласно сообщению, митинг планируется на 16 октября, пятница.

"Требуем нового застройщика! Достройка всех наших домов без доплат! Земля 176 га Осокорки-Центральные - это наша возможность достройки без доплат", - говорится в сообщении.

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