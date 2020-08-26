МВД расследует дело о 9 млрд грн, собранных через фонды банка "Аркада", - Аваков

26 августа, 2020, 11:30

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, пока открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка "Аркада" 9 млрд грн

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал во время брифинга в НБУ.

"Есть уголовное производство, которое мы имеем в отношении 9 млрд грн средств, собранных в банке" Аркада ", которые мы сейчас проверяем, там были нарушения", - сказал Аваков.

По словам Авакова, вопрос банка "Аркада" будет решен и вкладчики не пострадают ни по финансовой, ни по инвестиционно-строительной линии.

"Если в ходе следствия будет установлено, что были злоупотребления, была задействована преступная схема по хищению средств, а дело ведется по ст. 191 и 364 Уголовного кодекса Украины, считаю, что виновные в любом случае должны быть привлечены к ответственности", - добавил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Напомним, 25 августа НБУ отнес банк "Аркада" к категории проблемных, а также ввел по банку особый режим контроля и назначил куратора.

Вечером того же дня НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным.

26 августа утром НБУ ввел в банк "Аркада" временную администрацию для выведения его с рынка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb