 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаМВД расследует дело о 9 млрд грн, собранных через фонды банка "Аркада", - Аваков

МВД расследует дело о 9 млрд грн, собранных через фонды банка "Аркада", - Аваков


фото: 24tv
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, пока открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка "Аркада" 9 млрд грн

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал во время брифинга в НБУ.

"Есть уголовное производство, которое мы имеем в отношении 9 млрд грн средств, собранных в банке" Аркада ", которые мы сейчас проверяем, там были нарушения", - сказал Аваков.

По словам Авакова, вопрос банка "Аркада" будет решен и вкладчики не пострадают ни по финансовой, ни по инвестиционно-строительной линии.

"Если в ходе следствия будет установлено, что были злоупотребления, была задействована преступная схема по хищению средств, а дело ведется по ст. 191 и 364 Уголовного кодекса Украины, считаю, что виновные в любом случае должны быть привлечены к ответственности", - добавил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 августа, 2020 среда

больше новостей

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать