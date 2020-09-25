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Espreso.tvЭкономикаНБУ ликвидирует банк "Аркада"

НБУ ликвидирует банк "Аркада"


фото: korrespondent
Национальный банк Украины решил отозвать лицензию и ликвидировать банк "Аркада"

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 24 сентября 2020 №601-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ "Аркада", - говорится в сообщении.

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