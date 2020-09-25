НБУ ликвидирует банк "Аркада"
25 сентября, 2020, 11:04
Национальный банк Украины решил отозвать лицензию и ликвидировать банк "Аркада"
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 24 сентября 2020 №601-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ "Аркада", - говорится в сообщении.
- 25 августа НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным.
- 26 августа утром НБУ ввел в банк "Аркада" временную администрацию для вывода его с рынка.
- По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, пока открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка "Аркада" 9 млрд грн.
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27 августа Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил банк "Аркада" на продажу для вывода его с рынка.
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11 сентября ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам признанного неплатежеспособным банка Аркада.
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